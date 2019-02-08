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Тулячка купила через интернет несуществующую шубу за 70 тысяч рублей

Тулячка купила через интернет несуществующую шубу за 70 тысяч рублей

Жертвой злоумышленников в соцсетях стала 37-летняя жительница Киреевского района.

В интернете в беседу с жертвой вступил неизвестный, который представился работником интернет-магазина по продаже меховых изделий.

В ходе беседы он предложил приобрести шубу по выгодной цене и указал, куда и каким образом перевести деньги. Женщина осуществила платежи общей суммой свыше 70 тысяч рублей на предложенный ей номер банковской карты, после чего собеседник перестал появляться в соцсети, а шубу ей так и не доставили.

В пресс-службе УМВД по Тульской области пояснили, что сейчас детали происшествия устанавливают в отделе МВД России по Киреевскому району.

 

Полицейские просят граждан быть внимательными при общении с неизвестными в соцсетях, при просьбах сообщить реквизиты банковских карт или осуществить денежные переводы советоваться с родными и близкими и перепроверять всю изложенную собеседниками информацию.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:40 +6
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