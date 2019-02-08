Тулячка купила через интернет несуществующую шубу за 70 тысяч рублей

В интернете в беседу с жертвой вступил неизвестный, который представился работником интернет-магазина по продаже меховых изделий.

В ходе беседы он предложил приобрести шубу по выгодной цене и указал, куда и каким образом перевести деньги. Женщина осуществила платежи общей суммой свыше 70 тысяч рублей на предложенный ей номер банковской карты, после чего собеседник перестал появляться в соцсети, а шубу ей так и не доставили.

В пресс-службе УМВД по Тульской области пояснили, что сейчас детали происшествия устанавливают в отделе МВД России по Киреевскому району.

Полицейские просят граждан быть внимательными при общении с неизвестными в соцсетях, при просьбах сообщить реквизиты банковских карт или осуществить денежные переводы советоваться с родными и близкими и перепроверять всю изложенную собеседниками информацию.