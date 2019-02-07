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Житель Новомосковска украл из магазина четыре бутылки виски

Житель Новомосковска украл из магазина четыре бутылки виски

Суд приговорил его к десяти месяцам колонии строгого режима.

Мировым судьей судебного участка № 32 Новомосковского судебного района Тульской области, в особом порядке судебного разбирательства, рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в краже.

Как сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента Тульской области, 25 октября прошлого года осужденный, находясь в одном из городских супермаркетов, взял с полки четыре бутылки виски общей стоимостью 3999 рублей и скрылся, не оплатив товар.

На время следствия мужчина находился под подпиской о невыезде. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на десять месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +3
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Место
Тульская областьНовомосковск

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