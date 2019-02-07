Житель Новомосковска украл из магазина четыре бутылки виски

Мировым судьей судебного участка № 32 Новомосковского судебного района Тульской области, в особом порядке судебного разбирательства, рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в краже.

Как сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента Тульской области, 25 октября прошлого года осужденный, находясь в одном из городских супермаркетов, взял с полки четыре бутылки виски общей стоимостью 3999 рублей и скрылся, не оплатив товар.

На время следствия мужчина находился под подпиской о невыезде. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на десять месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.