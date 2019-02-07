Какие улицы Тулы будут обесточены 8 февраля
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.
Отключения пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:
- Красноармейский пр-т, 2, 4,
- ул. Советская, 8, 17,
- ул. Сойфера, 1,
- ул. Пороховая, 155-197 (нечётн.),
- ул. Дегтярёва, 171-181 (нечётн.), 138-144 (чётн.),
- ул. Ушинского, 12, 27-47,
- п. 1-й Западный: ул. Шолохова, 1-22,
- ул. Достоевского, 3-23 (нечётн.),
- ул. Л. Толстого, 64,
- Новомосковское шоссе, 56-58,
- ул. Н. Волоховская, 1-а-г, 1-63.
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