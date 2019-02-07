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Какие улицы Тулы будут обесточены 8 февраля

Какие улицы Тулы будут обесточены 8 февраля

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

Отключения пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • Красноармейский пр-т, 2, 4,
  • ул. Советская, 8, 17,
  • ул. Сойфера, 1,
  • ул. Пороховая, 155-197 (нечётн.),
  • ул. Дегтярёва, 171-181 (нечётн.), 138-144 (чётн.),
  • ул. Ушинского, 12, 27-47,
  • п. 1-й Западный: ул. Шолохова, 1-22,
  • ул. Достоевского, 3-23 (нечётн.),
  • ул. Л. Толстого, 64,
  • Новомосковское шоссе, 56-58,
  • ул. Н. Волоховская, 1-а-г, 1-63.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:43 +3
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