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Жительница Узловой сожгла труп обидчицы и выбросила кости в поле
Фото из архива Myslo.

Жительница Узловой сожгла труп обидчицы и выбросила кости в поле

Безобидное застолье переросло в жестокое убийство.

В Узловой следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 5 февраля в следственный отдел поступил материал проверки по факту безвестного исчезновения 60-летней женщины, проживавшей в Узловой. В конце июня 2018 года она уехала на такси из дома и пропала.

На первоначальном этапе предварительного расследования установлено, что в ночь на 18 июня 2018 года потерпевшая и ее знакомая находились на террасе одного из домов, расположенных на ул. Панфиловцев в Узловой. Во время застолья между подвыпившими женщинами произошел конфликт. Обвиняемая задушила приятельницу электрическим проводом.

Затем убийца вынесла тело погибшей на улицу и положила в костер. Когда труп догорел, женщина собрала оставшиеся фрагменты костей и выбросила в поле.

Оперативные сотрудники УМВД России по Тульской области установили лицо, причастное к совершению указанного преступления. Подозреваемой оказалась 44-летняя женщина, которая была задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. Ей предъявлено обвинение в совершении данного преступления.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области следователи осмотрели место происшествия, изъяли улики, а также назначили экспертные исследования.

Следователь направил в суд ходатайство об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:18 +5
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