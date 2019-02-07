Проценты по «займам до зарплаты» ограничили

Вступили в силу изменения в законодательство о кредитах и займах, взятых на срок не более года.

С 28 января вступили в силу изменения в законодательство, ограничивающие предельную задолженность заемщика по кредитам или займам, взятым на срок не более года. Нововведения будут проходить поэтапно.

Устанавливается единое ограничение предельной задолженности гражданина по кредитам, взятым на срок не более 1 года, в размере 2,5-кратной суммы займа. После достижения предела этой суммы дальнейшее начисление процентов запрещается, в том числе, взимание неустойки, штрафов, пени и других платежей.

«Например, если гражданин взял заем на сумму 10 тысяч рублей, он отдаст не более 35 тысяч (10 тысяч — „тело“ долга, 25 тысяч — проценты, неустойка и иные платежи)», — объясняет управляющий Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков. Напомним, до этого должники возмещали сумму в трехкратном размере. С 1 июля 2019 года предусмотрено снижение планки до двукратного показателя, а с 1 января 2020 года — до полуторакратного.

Кроме того, с конца января ограничивается размер ежедневной процентной ставки по займу: теперь она не может превышать 1,5%, а с 1 июля — 1%.

Законодательные изменения защищают потребителей и от недобросовестных действий коллекторов. Теперь микрофинансовые организации могут переуступить долги только организациям, за которыми осуществляет надзор Банк России или Федеральная служба судебных приставов, специализированные общества или физические лица, которых укажет сам должник.

Еще одно нововведение: появление специального вида займа, представляющего альтернативу «займам до зарплаты». По новым правилам такие займы будут ограничены суммой 10 тысяч рублей и сроком 15 дней. Их нельзя будет пролонгировать. А сумма начисленных процентов и иных платежей по такому займу (кроме неустойки) не должна превышать 30% от суммы займа.