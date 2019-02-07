На тульских дорогах работают 64 единицы техники

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Сегодня, 7 февраля, днем в уборке Тулы задействовано 64 единицы техники, в том числе 38 КДМ. Основной упор сделан на обработку проезжих частей и пешеходных тротуаров противогололедными реагентами. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Для более эффективной работы в песчано-соляной смеси изменено массовое соотношение материалов: 50 процентов соли и 50 процентов песка.



Увеличена норма расходования реагента на квадратный метр дорожного полотна.



Также продолжается вывоз снега с улиц города. В этой работе задействованы восемь бригад. Вывоз снега производится с ул. Вильямса, Октябрьской, Союзной, Советской, Макаренко, Болдина, Ложевой и с площади Ленина.