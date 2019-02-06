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В Тульской области работает горячая линия по гриппу и ОРВИ

В Тульской области работает горячая линия по гриппу и ОРВИ

Публикуем список телефонов.

С 4 по 18 февраля в Управлении Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» организована горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ.

Консультацию специалистов можно получить с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по следующим телефонам:

  • в Туле и Киреевском районе по телефонам: 37−30−77, 37−07−06, 37−33−25, 22−37−56;
  • в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8 (48753) 4−09−09, 8 (48753) 4−09−07;
  • в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8 (48741) 6−54−56;
  • в Новомосковске, Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8 (48762) 6−45−81, 6−50−70;
  • в Суворовском, Белевском, Одоевском и Дубенском районах: 8 (48742) 4−16−10, 8 (48763) 2−48−96;
  • в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах: 8 (48751) 5−33−81, 8 (48755) 22−0-66.

Также получить консультацию специалиста можно в режиме онлайн — по электронной почте epid@71.rospotrebnadzor.ru и epid.fbuz@mail.ru.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:37 0
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