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В Тульской области произошло несколько серьёзных ДТП
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Тульской области произошло несколько серьёзных ДТП

По предварительной информации, один человек погиб, несколько пострадали.

В 17.45 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о ДТП на 315-м километре трассы «Дон» в Ефремовском районе, где столкнулись микроавтобус Hyundai и грузовой «КамАЗ». Сотрудники МЧС для извлечения пострадавшего применяли гидравлический аварийно-спасательный инструмент «Простор».

По предварительным данным, в аварии погиб один человек, ещё несколько пострадали. Спасателям для извлечения пострадавших пришлось применять гидравлический инструмент «Спрут».

Примерно в то же время, на 17-м километре дороги «Кимовск – Узловая», столкнулись Renault и Mitsubishi. Пострадали водители и пассажиры обеих машин. А в 19.57 произошла авария на 198-м километре трассы «Дон» в Веневском районе – там столкнулись микроавтобус Ford Transit и грузовик Volvo. Информация о пострадавших уточняется.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:13 +2
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