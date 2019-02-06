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В Дагестане задержали двух туляков с крупной партией наркотиков
Фото: пресс-служба МВД республики Дагестан

В Дагестане задержали двух туляков с крупной партией наркотиков

Ранее молодые люди доставляли наркотики в Санкт-Петербург, Москву и Казань.

На улице Газопроводной в Советском районе Махачкалы задержали двух жителей Тульской области, подозреваемых в распространении наркотиков. Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, участковый уполномоченный, во время обхода территории заметил двух молодых людей, которые вели себя подозрительно.

При проверке выяснилось, что они распространяли «закладки» с наркотиками. 23-летний молодой человек со своим 22-летним подельником приехали из Тульской области. В машине и при личном досмотре было изъято почти три с половиной килограмма наркотиков – мефедрона и гашиша.

Задержанные рассказали, что приехали в Махачкалу по заданию неизвестного им куратора, который давал указания через Интернет. Ранее «гастролеры» уже побывали в Санкт-Петербурге, Москве и Казани. За доставку наркотиков в Махачкалу им обещали заплатить 80 тысяч рублей.  

Также махачкалинские полицейские задержали 25-летнего парня и 22-летнюю девушку, которые пытались забрать «закладки» из тайника. Девушка должна была расфасовать почти 45 граммов мефедрона и сбыть покупателям. В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела, задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:39 +7
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