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Стало известно о пострадавших в ДТП с вылетевшими на тротуар машинами
Фото пресс-службы УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Стало известно о пострадавших в ДТП с вылетевшими на тротуар машинами

Это трое школьников.

В результате ДТП, которое произошло на пересечении Красноармейского проспекта и ул. Ленина в Туле пострадали трое подростков в возрасте 17−18 лет.
 
По информации Myslo, у Валерии П. сотрясение мозга, открытый перелом ноги и ушибы, девушке делали операцию. У Ольги П. сотрясение головного мозга и ушибы, у Григория В. — ушибы. Кроме того, медицинская помощь потребовалась 30-летнему водителю «Лады».
 
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства автоаварии.
 

Напомним, 5 февраля, на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Ленина в Туле, в 16.20 произошло серьезное ДТП: столкнулись «Лада Приора» и «Тойота Камри». Обе машины вылетели на тротуар и сбили троих пешеходов. Также пострадал водитель «Приоры».

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В центре Тулы сбили троих пешеходов, Фото: 1
В центре Тулы сбили троих пешеходов, Фото: 2
В центре Тулы сбили троих пешеходов, Фото: 3
В центре Тулы сбили троих пешеходов, Фото: 4
В центре Тулы сбили троих пешеходов, Фото: 5
В центре Тулы сбили троих пешеходов, Фото: 6
В центре Тулы сбили троих пешеходов, Фото: 7
В центре Тулы сбили троих пешеходов, Фото: 8
В центре Тулы сбили троих пешеходов, Фото: 9
В центре Тулы сбили троих пешеходов, Фото: 10
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 18:11 +4
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