Стало известно о пострадавших в ДТП с вылетевшими на тротуар машинами

Фото пресс-службы УГИБДД УМВД России по Тульской области.

В результате ДТП, которое произошло на пересечении Красноармейского проспекта и ул. Ленина в Туле пострадали трое подростков в возрасте 17−18 лет.

По информации Myslo, у Валерии П. сотрясение мозга, открытый перелом ноги и ушибы, девушке делали операцию. У Ольги П. сотрясение головного мозга и ушибы, у Григория В. — ушибы. Кроме того, медицинская помощь потребовалась 30-летнему водителю «Лады».

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства автоаварии.

Напомним, 5 февраля, на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Ленина в Туле, в 16.20 произошло серьезное ДТП: столкнулись «Лада Приора» и «Тойота Камри». Обе машины вылетели на тротуар и сбили троих пешеходов. Также пострадал водитель «Приоры».