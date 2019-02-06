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Спорткомплекс на месте тульского стадиона «Штамп» построят в 2020 году

Спорткомплекс на месте тульского стадиона «Штамп» построят в 2020 году

Как сообщила городская администрация, все работы ведутся в соответствии с графиком.

На территории стадиона «Штамп» будет построен многофункциональный комплекс с ледовой ареной. Инвестором и застройщиком является компания «Айс-Строй Тула».

На сегодняшний день завершены работы по демонтажу ветхих зданий и сооружений, установлено ограждение объекта, забиты сваи, решается вопрос по подключению электроэнергии.

В пресс-службе администрации Тулы отметили, что все работы ведутся в соответствии с графиком. Завершить строительство планируется в первом квартале 2020 года. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:28 +1
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