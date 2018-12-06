Главный следователь Тульской области ответит на вопросы читателей Myslo

Прямая линия в редакции Myslo и газеты «Слобода» состоится сегодня с 17.00 до 18.00.

В полиции отказали в возбуждении дела о побоях, отправили в суд — это законно? Мне кажется, что расследование по делу затягивают: что делать? В какой срок можно подать заявление о пропаже человека? Можно ли подать заявление напрямую в Следственный комитет? Применяют ли тульские следователи программу защиты свидетелей?

На эти и другие вопросы сегодня ответит Александр Юрьевич Стариков, руководитель Следственного управления СК РФ по Тульской области.

Звоните на прямую линию в четверг, 6 декабря, с 17.00 до 18.00 по тел. 71-71-90.