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Главный следователь Тульской области ответит на вопросы читателей Myslo

Главный следователь Тульской области ответит на вопросы читателей Myslo

Прямая линия в редакции Myslo и газеты «Слобода» состоится сегодня с 17.00 до 18.00.

В полиции отказали в возбуждении дела о побоях, отправили в суд — это законно? Мне кажется, что расследование по делу затягивают: что делать? В какой срок можно подать заявление о пропаже человека? Можно ли подать заявление напрямую в Следственный комитет? Применяют ли тульские следователи программу защиты свидетелей?
 
На эти и другие вопросы сегодня ответит Александр Юрьевич Стариков, руководитель Следственного управления СК РФ по Тульской области.
 
Звоните на прямую линию в четверг, 6 декабря, с 17.00 до 18.00 по тел. 71-71-90.
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:26 +1
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