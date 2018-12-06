Чтобы скрыть ДТП, житель Богородицка заявил об угоне авто

Сотрудники полиции в Богородицке выясняют обстоятельства заведомо ложного доноса о преступлении.

В отдел МВД обратился местный житель, сообщивший о хищении принадлежащей ему машины ВАЗ-2107. Но поведение мужчины и его сбивчивый рассказ об обстоятельствах происшествия дали сотрудникам полиции основания полагать, что автомобиль никто не похищал.

При дальнейшей проверке возникла версия, таким образом мужчина попытался скрыть факт произошедшего по его вине ДТП, чтобы избежать административной ответственности.

Транспортное средство было обнаружено и изъято. Мужчина признался в противоправном деянии. В межмуниципальном отделе МВД России «Богородицкий» устанавливают детали случившегося, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.