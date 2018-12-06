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«Кванториум» приглашает юных инженеров принять участие в технологических конкурсах
Фото из паблика https://vk.com/kvantorium_tula

«Кванториум» приглашает юных инженеров принять участие в технологических конкурсах

7 декабря на базе машиностроительного колледжа им. Демидова пройдут сразу два конкурса для юных инженеров из всей Тульской области.

Участники посоревнуются в основном региональном этапе конкурса «Машины Голдберга», где им предстоит собрать собственную модель машины Голдберга и объяснить принципы ее работы.

Далее состоится конкурс «Мысли смело!», в котором участники покажут презентацию мини-технопарков расскажут про их деятельность, основные результаты и достижения. 10 команд Тульской области сразятся в научном стендапе.

Сбор участников мини-технопарков в 12.00 для монтажа своих интерактивных площадок.

Расписание

13.00 — начало работы всех интерактивных площадок и основной этап регионального конкурса «Машины Голдберга».

14.00 — состоится открытие регионального конкурса на лучшую
презентацию мини-технопарков «Мысли смело!».

После всех мероприятий состоится церемония награждения победителей за лучшую презентацию в конкурсе «Мысли смело!» и призеров регионального конкурса «Машины Голдберга». В рамках мероприятия также наградят победителей онлайн-викторины «Включайся».

Автор: Настя Якушина, сегодня, в 12:46 0
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Машиностроительный колледж имени Демидова
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