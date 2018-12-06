«Кванториум» приглашает юных инженеров принять участие в технологических конкурсах
7 декабря на базе машиностроительного колледжа им. Демидова пройдут сразу два конкурса для юных инженеров из всей Тульской области.
Участники посоревнуются в основном региональном этапе конкурса «Машины Голдберга», где им предстоит собрать собственную модель машины Голдберга и объяснить принципы ее работы.
Далее состоится конкурс «Мысли смело!», в котором участники покажут презентацию мини-технопарков расскажут про их деятельность, основные результаты и достижения. 10 команд Тульской области сразятся в научном стендапе.
Сбор участников мини-технопарков в 12.00 для монтажа своих интерактивных площадок.
13.00 — начало работы всех интерактивных площадок и основной этап регионального конкурса «Машины Голдберга».
14.00 — состоится открытие регионального конкурса на лучшую
презентацию мини-технопарков «Мысли смело!».
После всех мероприятий состоится церемония награждения победителей за лучшую презентацию в конкурсе «Мысли смело!» и призеров регионального конкурса «Машины Голдберга». В рамках мероприятия также наградят победителей онлайн-викторины «Включайся».