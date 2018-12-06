В Туле появятся молодежный медиацентр и школы вожатых

Фото из архива Myslo.

В Туле молодежная политика будет развиваться по новой стратегии. Как рассказал начальник управления по местному самоуправлению и молодежной политике администрации города Илья Тихомиров, в основу новой стратегии легли исследования, проведенные среди молодежи.

Согласно опросам, молодые люди желают, чтобы в городе проводилось больше мероприятий, особенно познавательных, имелся единый информационный портал о молодежных мероприятиях и направлениях. Также были обозначены критерии идеального молодежного центра: удобное месторасположение, активные сотрудники центра, бесплатный Wi-Fi, современная обстановка и т. д.

Были определены основные направления развития сферы:

неформальное образование,

молодежные медиа,

гражданско-патриотическое воспитание,

молодежный туризм,

молодежное самоуправление,

вожатское мастерство,

поддержка и развитие талантливой и одаренной молодежи,

пропаганда ЗОЖ,

добровольчество,

межкультурные отношения,

профориентация и содействие в трудоустройстве.

Для развития этих направлений будут открыты соответствующие площадки. Будет создан Центр неформального образования, включающий тренинговые локации, центры правового и психологического консультирования. В настоящее время тренинговая локация уже функционирует на ул. Галкина, 31-а.

Также в 2019 году на базе МЦ «Радуга» городские власти планируют создать медиацентр, где специалисты будут заниматься информационным освещением. Для этого оборудуют теле- и фотостудию, студию звукозаписи и типографию. А ко Дню молодежи в городе заработает информационный портал.

Для развития направлений по патриотическому воспитанию и туризму будет модернизирован молодежный центр «Юнга».

Кроме этого в Туле планируется создать школы вожатых.

– Большое внимание в стратегии уделено поддержке талантливой и творчески одаренной молодежи. Для этого направления мы планируем перепрофилировать молодежный центр «Родина». Здесь будут располагаться интеллектуальный клуб, клуб косплеинга, школа субкультур, — рассказал Илья Тихомиров.

Для профориентации и содействия в трудоустройстве в Туле будет открыт центр с городской биржей труда. В городе планируют создать информационный зал по профориентации, где молодым тулякам будут помогать в базовых вещах, например грамотно составить резюме.

Также Илья Тихомиров сказал, что одним из приоритетов стратегии молодежной политики является поддержка добровольчества. Тульские волонтеры прекрасно себя проявили в 2018 году. Они активно помогали проведению мероприятий не только в городе, но и, например, участвовали в организации и помощи гостям чемпионата мира по футболу.

Как отметил Тихомиров, волонтерам для участия в крупных мероприятиях нужны поддержка и обучение.