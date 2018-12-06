В Туле появятся молодежный медиацентр и школы вожатых
Также ко Дню молодежи начнет свою работу информационный портал.
В Туле молодежная политика будет развиваться по новой стратегии. Как рассказал начальник управления по местному самоуправлению и молодежной политике администрации города Илья Тихомиров, в основу новой стратегии легли исследования, проведенные среди молодежи.
Согласно опросам, молодые люди желают, чтобы в городе проводилось больше мероприятий, особенно познавательных, имелся единый информационный портал о молодежных мероприятиях и направлениях. Также были обозначены критерии идеального молодежного центра: удобное месторасположение, активные сотрудники центра, бесплатный Wi-Fi, современная обстановка
Были определены основные направления развития сферы:
- неформальное образование,
- молодежные медиа,
- гражданско-патриотическое воспитание,
- молодежный туризм,
- молодежное самоуправление,
- вожатское мастерство,
- поддержка и развитие талантливой и одаренной молодежи,
- пропаганда ЗОЖ,
- добровольчество,
- межкультурные отношения,
- профориентация и содействие в трудоустройстве.
Для развития этих направлений будут открыты соответствующие площадки. Будет создан Центр неформального образования, включающий тренинговые локации, центры правового и психологического консультирования. В настоящее время тренинговая локация уже функционирует на ул. Галкина, 31-а.
Также в 2019 году на базе МЦ «Радуга» городские власти планируют создать медиацентр, где специалисты будут заниматься информационным освещением. Для этого оборудуют теле- и фотостудию, студию звукозаписи и типографию. А ко Дню молодежи в городе заработает информационный портал.
Для развития направлений по патриотическому воспитанию и туризму будет модернизирован молодежный центр «Юнга».
Кроме этого в Туле планируется создать школы вожатых.
– Большое внимание в стратегии уделено поддержке талантливой и творчески одаренной молодежи. Для этого направления мы планируем перепрофилировать молодежный центр «Родина». Здесь будут располагаться интеллектуальный клуб, клуб косплеинга, школа субкультур, — рассказал Илья Тихомиров.
Для профориентации и содействия в трудоустройстве в Туле будет открыт центр с городской биржей труда. В городе планируют создать информационный зал по профориентации, где молодым тулякам будут помогать в базовых вещах, например грамотно составить резюме.
Также Илья Тихомиров сказал, что одним из приоритетов стратегии молодежной политики является поддержка добровольчества. Тульские волонтеры прекрасно себя проявили в 2018 году. Они активно помогали проведению мероприятий не только в городе, но и, например, участвовали в организации и помощи гостям чемпионата мира по футболу.
Как отметил Тихомиров, волонтерам для участия в крупных мероприятиях нужны поддержка и обучение.