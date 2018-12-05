В тульском поселке Михалково выгорел дом

Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области.

Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» 4 декабря в 15.47.

Горел дом на улице Ярославского в поселке Михалково (городской округ Тула).

Пожарные направили на место ЧП четыре расчета. Открытое горение было ликвидировано в 16.13.

К счастью, при пожаре никто не пострадал. Однако дом выгорел внутри по всей площади, прогорела кровля на площади 8 кв. м.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.