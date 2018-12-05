Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области.
В тульском поселке Михалково выгорел дом
Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» 4 декабря в 15.47.
Горел дом на улице Ярославского в поселке Михалково (городской округ Тула).
Пожарные направили на место ЧП четыре расчета. Открытое горение было ликвидировано в 16.13.
К счастью, при пожаре никто не пострадал. Однако дом выгорел внутри по всей площади, прогорела кровля на площади 8 кв. м.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 4 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.
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