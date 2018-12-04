Как зарегистрировать двор в собственность жильцов

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Жильцы многоквартирных домов могут распоряжаться общедомовым имуществом после оформления прав на него.

По данным Кадастровой палаты по Тульской области в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о 34787 многоквартирных домах (далее — МКД) и 5827 земельных участков под МКД.

Регистрируя права на квартиру, комнату или нежилое помещение владелец недвижимости становится участником долевой собственности на общее имущество МКД. С 2005 года, после вступления в силу Жилищного кодекса, который законодательно закрепил правовой режим общего имущества собственников помещений МКД, граждане получили возможность управлять и распоряжаться общедомовым имуществом.

К общему имуществу относятся чердаки, подвалы, технические этажи, лестничные площадки и т.д.

Кроме того, общим имуществом является и земельный участок под МКД вместе с придомовой территорией.

Земельный участок, на котором расположены МКД и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимости, переходят бесплатно в общую долевую собственность владельцев помещений в МКД с момента формирования земельного участка и проведения его государственного кадастрового учета. Межевание земельного участка дает возможность определить четкие границы территории МКД. Узнать, поставлен ли участок под домом на кадастровый учет, можно на «Публичной кадастровой карте».

Если участок под МКД не был сформирован, то новыми положениями действующего законодательства предусматривается возможность обращения в органы местного самоуправления с заявлением о формировании земельного участка, на котором находятся МКД и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, как любому лицу, уполномоченному собранием собственников помещений в МКД, так и собственнику жилого или нежилого помещения в МКД в индивидуальном порядке.

Оформленным в собственность общедомовым имуществом жильцы дома могут распоряжаться по своему усмотрению.

Например, сдавать в аренду, а полученную прибыль направлять на оплату общедомовых нужд или формирование фонда капитального ремонта. Также зарегистрированное право позволит собственникам использовать придомовую территорию для обустройства детских площадок, парковок, палисадников, других необходимых жителям объектов.