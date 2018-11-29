В Туле пенсионер ударил собутыльника ножом в шею

Потерпевший выжил. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

Заместитель прокурора Привокзального района Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего жителя Косой Горы. Пенсионер обвиняется в умышленном причинении среднего вреда здоровью.

Пресс-служба региональной прокуратуры сообщает, что 18 марта, около 19 часов, обвиняемый находился у себя дома и распивал спиртное со своим знакомым. Между мужчинами произошла ссора – пенсионер схватил кухонный нож и ударил собутыльника в шею.

Потерпевший выжил, но долгое время находился в стационаре тульской больницы имени Ваныкина. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.