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В Туле пенсионер ударил собутыльника ножом в шею

В Туле пенсионер ударил собутыльника ножом в шею

Потерпевший выжил. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

Заместитель прокурора Привокзального района Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего жителя Косой Горы. Пенсионер обвиняется в умышленном причинении среднего вреда здоровью.

Пресс-служба региональной прокуратуры сообщает, что 18 марта, около 19 часов, обвиняемый находился у себя дома и распивал спиртное со своим знакомым. Между мужчинами произошла ссора – пенсионер схватил кухонный нож и ударил собутыльника в шею.

Потерпевший выжил, но долгое время находился в стационаре тульской больницы имени Ваныкина. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:47 +1
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