В Новомосковске открылась хоккейная академия имени Бориса Михайлова

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Образовательное учреждение будет работать на базе хоккейного клуба «НХК» и городской школы № 25.

В Новомосковске состоялась церемония открытия хоккейной академии. В мероприятии приняли участие губернатор Алексей Дюмин, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и восьмикратный чемпион мира, двукратный Олимпийский чемпион Борис Михайлов, в честь которого названо учебное заведение.

Гости пообщались с игроками молодежной хоккейной команды, созданной по инициативе Алексея Дюмина в июле этого года. Ребята представляют наш регион в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги. Команда уже провела 20 игр, одержала 12 побед, впереди еще 28 игр. Алексей Дюмин отметил, что правительство области уделяет большое внимание развитию профессионального и любительского детско-юношеского хоккея в регионе:

Алексей Дюмин - Для нас важно растить своих игроков, и открытие хоккейной академии – это еще один большой шаг в развитии хоккея в Тульской области. Академия носит имя легенды отечественного хоккея Бориса Петровича Михайлова, и я уверен, что она станет межрегиональным центром подготовки профессиональных хоккеистов.

Глава региона поблагодарил президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, и председателя совета директоров АО «Полипласт» Ильсура Шамсутдинова за поддержку хоккея и реализацию этого проекта. Затем состоялся товарищеский матч между звездами хоккея и молодежной хоккейной командой Новомосковска.