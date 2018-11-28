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В Туле возле ТРЦ «Макси» сгорел автомобиль
Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области.

В Туле возле ТРЦ «Макси» сгорел автомобиль

О ночном пожаре сообщили в ГУ МЧС по Тульской области.

28 ноября в 2.14 на пульт диспетчера «Единой службы
спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобиля «Шевроле Нива» на ул. Пролетарской.

На место выехали два пожарных расчета ПСЧ-3. В результате происшествия в автомобиле выгорел моторный отсек, сгорело левое переднее колесо, машина полностью обгорела снаружи.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.

сегодня, в 16:27 +3
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