Жительница Пензенской области обманула тульского дальнобойщика
Водитель поверил мошеннице и купил у нее «липовую» топливную карту за 26 000 рублей.
Нижнеломовская межрайонная прокуратура Пензенской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 40-летней жительницы села Верхний Ломов о совершении мошенничества.
Следствие установило, что обвиняемая представлялась сотрудницей компании «Лукойл», фактически таковой не являясь. Известно, что она предложила водителю грузовой автомашины Volvo из Тульской области купить у нее топливную карту. Водитель находился в Нижнеломовском районе проездом.
Аферистке удалось убедить дальнобойщика, что карта давала возможность приобретения дизельного топлива по цене ниже рыночной. Мужчина согласился купить карту и передал злоумышленнице 26 тысяч рублей.
Обман он обнаружил лишь на территории другой области, когда попытался заправиться по этой карте.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.