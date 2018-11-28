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Жительница Пензенской области обманула тульского дальнобойщика
По материалам procpenza.ru, фото nakanune.ru

Жительница Пензенской области обманула тульского дальнобойщика

Водитель поверил мошеннице и купил у нее «липовую» топливную карту за 26 000 рублей.

Нижнеломовская межрайонная прокуратура Пензенской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 40-летней жительницы села Верхний Ломов о совершении мошенничества.

Следствие установило, что обвиняемая представлялась сотрудницей компании «Лукойл», фактически таковой не являясь. Известно, что она предложила водителю грузовой автомашины Volvo из Тульской области купить у нее топливную карту. Водитель находился в Нижнеломовском районе проездом.

Аферистке удалось убедить дальнобойщика, что карта давала возможность приобретения дизельного топлива по цене ниже рыночной. Мужчина согласился купить карту и передал злоумышленнице 26 тысяч рублей.

Обман он обнаружил лишь на территории другой области, когда попытался заправиться по этой карте.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

сегодня, в 15:54 +7
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