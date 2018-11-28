В Тульском кремле откроется новогодняя гостиная Деда Мороза

Всех гостей ждут мастер-классы, мультфильмы и, конечно, встреча с добрым волшебником.

7 декабря в 14.00 в Музейно-выставочном комплексе Тульского кремля откроется новогодняя гостиная Деда Мороза. Специально для больших и маленьких гостей организаторы подготовили насыщенную программу: помимо приемной доброго волшебника, здесь будут работать кафе-гостиная, зона мастер-классов, детская интерактивная зона с показом мультфильмов и сказок, новогодняя почта.

В день открытия состоится презентация видеоролика «Тула – новогодняя столица».

Гости открытия увидят танцевальное шоу, познакомятся со сказочными персонажами из волшебной сказки о снежинке, поприветствуют Дедушку Мороза, поучаствуют в церемонии зажжения ёлочки, увидят новогодние украшения и сувениры из разных городов России.

Гостиная Деда Мороза будет работать ежедневно с 7 декабря 2018 года по 7 января 2019 года с 10.00 до 22.00.

За изменениями в графике работы гостиной Деда Мороза на официальном сайте проекта «Тула – новогодняя столица России» и на сайте Тульского музейного объединения.