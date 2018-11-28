новости
новости
Регистрация
В Тульском кремле откроется новогодняя гостиная Деда Мороза

В Тульском кремле откроется новогодняя гостиная Деда Мороза

Всех гостей ждут мастер-классы, мультфильмы и, конечно, встреча с добрым волшебником.

7 декабря в 14.00 в Музейно-выставочном комплексе Тульского кремля откроется новогодняя гостиная Деда Мороза. Специально для больших и маленьких гостей организаторы подготовили насыщенную программу: помимо приемной доброго волшебника, здесь будут работать кафе-гостиная, зона мастер-классов, детская интерактивная зона с показом мультфильмов и сказок, новогодняя почта.

В день открытия состоится презентация видеоролика «Тула – новогодняя столица».

Гости открытия увидят танцевальное шоу, познакомятся со сказочными персонажами из волшебной сказки о снежинке, поприветствуют Дедушку Мороза, поучаствуют в церемонии зажжения ёлочки, увидят новогодние украшения и сувениры из разных городов России.

Гостиная Деда Мороза будет работать ежедневно с 7 декабря 2018 года по 7 января 2019 года с 10.00 до 22.00.

За изменениями в графике работы гостиной Деда Мороза на официальном сайте проекта «Тула – новогодняя столица России» и на сайте Тульского музейного объединения.

Сюжет: Тула новогодняя столица–2019
Экскурсионное такси: водители расскажут пассажирам о Туле
Жизнь Тулы и области
Экскурсионное такси: водители расскажут пассажирам о Туле
сегодня, в 17:50, 23 302 0
В тульских парках стартует проект «Зима по-тульски»
Жизнь Тулы и области
В тульских парках стартует проект «Зима по-тульски»
сегодня, в 15:10, 13 620 2
«Тульские пряники»: Все тульские бренды в одном магазине
Обзоры / Места
«Тульские пряники»: Все тульские бренды в одном магазине
сегодня, в 14:24, 4 859 2
Проект «Тула — новогодняя столица России» вошел в пятерку лучших фестивалей
Жизнь Тулы и области
Проект «Тула — новогодняя столица России» вошел в пятерку лучших фестивалей
сегодня, в 13:30, 49 912 3
Все новости сюжета
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:50 +1
Другие статьи по темам
Событие
Дед Морозпочтагостинаямастер-классымультфильмыдетские сказкиновогодняя елка
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

29 ноября в Туле планово отключат светофоры
29 ноября в Туле планово отключат светофоры
В Туле возле ТРЦ «Макси» сгорел автомобиль
В Туле возле ТРЦ «Макси» сгорел автомобиль
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.