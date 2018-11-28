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В тульских парках стартует проект «Зима по-тульски»

В тульских парках стартует проект «Зима по-тульски»

Программу мероприятий презентовали сегодня, 28 ноября, в Центральном парке им. П. П. Белоусова.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Тульской области Андрей Журавлев:

Андрей Журавлев

– В этом зимнем сезоне проект пройдет под девизом «Зимний экспресс». Основными направлениями проекта стали: «Станция_спортивная», «Станция_музыкальная», «Станция_детская» и «Станция_праздничная».

– В этом году «Зима по-тульски» вошла в состав масштабного проекта «Тула — новогодняя столица России». Все мероприятия бесплатны для посетителей, и я уверен, что они будут интересны как тулякам, так и туристам.

Андрей Журавлев рассказал, что самым масштабным направлением станет «Станция_детская», где объединены уже хорошо зарекомендовавшие и новые современные форматы организации досуга для наших маленьких посетителей: кулинарные мастер-классы, показы ретро-комиксов и др. Блок «Станция_спортивная» предполагает целый перечень мероприятий для активного отдыха. На «Станции праздничной», уже в декабре посетителей ждут «Первая зимняя вечеринка», «Забег Дедов Морозов», арт-встреча «Нитки», открытие новогодней ёлки и многие другие интересные события.

Андрей Журавлев напомнил, что впервые проект был разработан и реализован в 2016 году по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

За два сезона проекта в тульских парках прошло более 1400 мероприятий, которые собрали в общей сложности около 86 тысяч человек.

Полную информацию о проекте «Зима по-тульски» вы можете найти на официальном сайте tulskieparki.ru.

Сюжет: Тула новогодняя столица–2019
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