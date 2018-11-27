В Туле состоится показ модной одежды фэшн-дизайнера Светланы Козиновой

30 ноября с 17.00 до 19.00 Туле в ММЦ «Родина» (пр.Ленина, 20) состоится показ модной одежды московского фэшн-дизайнера Светланы Козиновой, про которую даже как-то неловко говорить «человек с ограниченными возможностями здоровья».



С детства Света любила рисовать, занималась декоративно-прикладным искусством, и даже когда ей поставили диагноз «рассеянный склероз», она не потеряла тягу к жизни. Девушка успешно закончила учебу в институте, получив диплом «Дизайнер интерьера жилых и общественных помещений». Кроме того, у Светы диплом «Преподаватель декоративно-прикладного искусства».



Позже Светлана открыла магазин подарков ручной работы, а потом познакомилась с будущим мужем, и так начался творческо-семейный союз двух увлечённых жизнью людей.

В рамках показа 30 ноября в Туле состоится дефиле последней на данный момент коллекции одежды семьи Alex-Козинова.

Кроме того, состоится творческая встреча со Светланой. Вход на мероприятие свободный.

Организаторами показа выступают: АНБО «МОГУ!», модельное агентство «Линда», ММЦ «Родина».