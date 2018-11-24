новости
новости
Регистрация
В Тульской области автомобиль Acura MDX врезался в дерево
Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области автомобиль Acura MDX врезался в дерево

18-летний водитель и три пассажира кроссовера с различными травмами госпитализированы.

23 ноября 2018 года в 19.30 на втором км автодороги «Алексин-Егнышевка-Ламоново» произошло ДТП. Автомобиль Acura MDX под управлением 18-летнего молодого человека съехал на обочину и врезался в дерево.

Как сообщили Myslo в пресс-службе областного УМВД, молодой человек получил водительские права менее месяца назад. В момент аварии в салоне кроссовера помимо водителя находились три пассажира — девушка и двое молодых людей. С различными травмами они госпитализированы.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали произошедшего.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:20 +2
Другие статьи по темам
Событие
АварияДТП18-летний водительврезался в деревопострадалигоспитализированы
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк сделал предложение своей девушке на набережной. Фоторепортаж
Туляк сделал предложение своей девушке на набережной. Фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.