В Тульской области автомобиль Acura MDX врезался в дерево

Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.

18-летний водитель и три пассажира кроссовера с различными травмами госпитализированы.

23 ноября 2018 года в 19.30 на втором км автодороги «Алексин-Егнышевка-Ламоново» произошло ДТП. Автомобиль Acura MDX под управлением 18-летнего молодого человека съехал на обочину и врезался в дерево.

Как сообщили Myslo в пресс-службе областного УМВД, молодой человек получил водительские права менее месяца назад. В момент аварии в салоне кроссовера помимо водителя находились три пассажира — девушка и двое молодых людей. С различными травмами они госпитализированы.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали произошедшего.