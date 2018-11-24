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Тулячка Анастасия Артемова стала «Студентом года-2018»

Тулячка Анастасия Артемова стала «Студентом года-2018»

В это году премия охватила 63 региона страны.

Студентка Тульского филиала Финансового университета при правительстве России Анастасия Артемова стала обладательницей гран-при национальной премии «Студент года-2018».

В 2018 году премия охватила 63 региона страны, общее число участников составило более 5 000 человек. Призовые победителя выросли вдвое по сравнению с прошлым годом — с 150 000 до 300 000 рублей.

- Я испытываю невероятные эмоции. Я пока не могу их описать. Я хочу сказать большое спасибо организаторам конкурса, на мой взгляд, это великолепный способ заявить о себе и продолжать развиваться, — сказала Артемова.

Победительнице 20 лет, она обучается по специальности «Государственное и муниципальное управление».

По словам обладательницы гран-при, отдельное место в ее жизни занимает научная деятельность. Анастасия Артемова — председатель научного студенческого общества Тульского филиала Финансового университета при правительстве России.

- В основном мои исследования касаются экономики. Сейчас я увлечена темой четвертой промышленной революции, умными городами, — поделилась девушка.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:48 +6
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