Житель Донского сдал чужую «шестёрку» на металлолом

В Донском сотрудники полиции установили подозреваемого в краже. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, злоумышленник позарился на неисправную «шестёрку» 1991 года выпуска, которая больше года стояла на одной из городских улиц.

Выдавая себя за хозяина машины, он подыскивал покупателя и в итоге смог продать легковушку под видом металлолома – покупатель забрал её прямо с места стоянки. Через несколько дней в полицию с заявлением о краже обратился законный владелец автомобиля.

В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что к краже причастен неработающий ранее судимый 34-летний местный житель. Он признался в содеянном. В полиции продолжается работа по выяснению деталей кражи.