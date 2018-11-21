Уголовное дело против начальника полиции Мордвеса рассмотрят в суде

Бывший начальник территориального пункта полиции ОМВД «Мордвесский» России по Веневскому району обвиняется в п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенное с вымогательством взятки в крупном размере), а также ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, обвиняемый выявил нарушение миграционного законодательства. На местного предпринимателя, который занимается выращиванием и сбором сельскохозяйственных культур в парниках, незаконно работали мигранты.

– Полицейский неоднократно встречался и созванивался с предпринимателем, угрожая создать препятствия для осуществления деятельности. Он потребовал передать ему 165 000 рублей. Но, получив отказ, отобрал у мужчины паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

16 июля обвиняемый лично получил от мужчины часть взятки в виде денег в сумме 20 000 рублей от вымогаемой суммы, после чего его действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

УМВД России по Тульской области провело служебную проверку по данному факту.

– По результатам проверки принято решение об увольнении сотрудника со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям, а также о наказании его непосредственных руководителей за ненадлежащую профилактику преступлений и правонарушений среди личного состава подразделения, — сообщили в ведомстве.

Обвиняемый заключен под стражу. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.