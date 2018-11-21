В Тульской области на образование в 2019 году выделили 21 миллиард рублей, а на здравоохранение 8

20 ноября главный финансовый документ региона – бюджет на 2019 год и плановый период до 2021 года – прошел обязательную процедуру общественного обсуждения.

Мероприятие провел председатель комитета по экономической политике и финансам Тульской областной Думы Александр Рем. В слушаниях приняли участие депутаты облдумы, члены правительства, общественники и проч.

Александр Москалец, первый зампред Тульской облдумы, сравнил бюджет с локомотивом:

– Он ведет за собой с установленной скоростью весь государственный состав и дает четкое понимание перспектив развития. Наша задача – с одной стороны не перегрузить это локомотив, а с другой – провести его с самой оптимальной скоростью и максимальным результатом.

На слушаниях с докладами выступили все министры регионального правительства.

Например, министр экономического развития Григорий Лаврухин представил прогноз социально-экономического развития Тульской области на 2019 год и период до 2021 года. По его словам, валовой региональный продукт – один из основных показателей экономики региона – в 2019 году вырастет на 2,8%, а к 2021 году – на 11,7%.

По словам министра, к 2021 году средняя зарплата в Тульской области составит 40 372 руб., коэффициент рождаемости – 1,45, обеспеченность врачами – 32,8 на 10 тыс. населения, а средняя продолжительность жизни будет 73 года.

Министр финансов Владимир Юдин пояснил, каким образом формировался проект бюджета на 2019 год.

– Несколько лет подряд рост расходов в бюджете региона опережает рост доходов. Растет дефицит бюджета и госдолг, хотя он и находится на экономически безопасном уровне. Перед нами стоит задача таким образом переформатировать бюджет, чтобы темп роста доходов опережал рост расходов. В бюджете-2019 расходы заложены на том же уровне, что и в предыдущем периоде, но на 96,3% они распределены программно-целевым методом.

По словам министра, доходы бюджета Тульской области на 2019 год запланированы в размере 68,1 млрд рублей, что соответствует уровню 2018 года. Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета запланированы в размере 57,2 млрд руб., в том числе налог на прибыль организаций – 19,2 млрд руб, налог на доходы физлиц – 18,8 млрд руб, акцизы – 11,05 млрд руб. Безвозмездные поступления в бюджет региона ожидаются в размере 10,8 млрд руб.

Расходы бюджета Тульской области на 2019 год запланированы на 0,6% выше уровня 2018 года – 72,9 млрд рублей.

Наименование Сумма на 2018 г., тыс. руб. Сумма на 2019 г., тыс. руб. Общегосударственные вопросы 2 678 446,6 2 741 860,0 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7 322,9 7 615,9 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 222 684,6 212 438,6 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 321 069,3 326 782,8 Судебная система 166 603,3 163 769,1 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 121 576,4 122 777,7 Обеспечение проведения выборов и референдумов 70 049,1 198 048,5 Фундаментальные исследования 8 500,0 8 500,0 Резервные фонды 98 396,4 100 000,0 Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 800,0 1 000,0 Другие общегосударственные вопросы 1 661 444,6 1 600 927,4 Национальная оборона 63 612,3 74 481,2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 815 720,6 715 867,0 Органы юстиции 126 534,7 114 722,3 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 284 146,0 190 167,3 Обеспечение пожарной безопасности 245 323,5 254 270,4 Миграционная политика 55 324,8 53 792,1 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 104 391,6 102 914,9 Национальная экономика 10 974 342,4 9 772 553,5 Общеэкономические вопросы 402 978,2 262 371,8 Сельское хозяйство и рыболовство 1 925 469,5 1 631 529,7 Водное хозяйство 15 613,7 26 675,9 Лесное хозяйство 129 549,0 131 721,0 Транспорт 1 173 368,9 1 173 840,3 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 990 270,1 4 986 551,1 Связь и информатика 670 935,2 763 759,1 Прикладные научные исследования в области национальной экономики 4 800,0 5 000,0 Другие вопросы в области национальной экономики 1 661 357,8 791 104,6 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 462 382,8 956 875,9 Жилищное хозяйство 540 000,0 127 735,3 Коммунальное хозяйство 276 150,6 497 489,4 Благоустройство 477 246,7 222 144,4 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 168 985,5 109 506,8 Охрана окружающей среды 529 081,2 217 210,0 Образование 19 069 596,6 21 167 009,9 Дошкольное образование 5 372 469,4 6 405 286,2 Общее образование 9 425 696,9 10 566 106,6 Дополнительное образование детей 649 606,5 704 984,3 Среднее профессиональное образование 2 737 304,7 2 554 597,9 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 125 428,7 149 731,6 Молодежная политика 563 933,1 592 397,2 Другие вопросы в области образования 195 157,3 193 906,1 Культура, кинематография 1 336 017,8 1 285 661,3 Культура 1 294 995,2 1 245 749,4 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 41 022,6 39 911,9 Здравоохранение 7 691 923,3 8 388 756,6 Стационарная медицинская помощь 3 099 685,5 4 125 340,6 Амбулаторная помощь 3 079 084,2 2 513 409,4 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 79 337,3 82 057,6 Скорая медицинская помощь 100 058,6 119 967,6 Санаторно-оздоровительная помощь 224 685,8 183 155,5 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 149 839,7 156 880,1 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 2 201,4 2 201,4 Другие вопросы в области здравоохранения 957 030,8 1 205 744,4 Социальная политика 24 001 785,0 23 500 912,3 Пенсионное обеспечение 152 800,5 164 643,3 Социальное обслуживание населения 3 398 135,7 3 669 239,6 Социальное обеспечение населения 17 315 521,4 16 136 238,3 Охрана семьи и детства 2 849 229,9 3 217 611,5 Другие вопросы в области социальной политики 286 097,5 313 179,6 Физическая культура и спорт 488 024,3 662 445,8 Массовый спорт 47 558,3 164 513,3 Спорт высших достижений 429 178,9 486 300,4 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 287,1 11 632,1 Средства массовой информации 185 339,3 194 747,0 Телевидение и радиовещание 1 200,0 77 756,3 Периодическая печать и издательства 1 509,0 107 417,0 Другие вопросы в области средств массовой информации 182 630,3 9 573,7 Обслуживание государственного и муниципального долга 870 958,8 858 929,0 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 317 079,0 2 366 756,9 ИТОГО 72 484 310,0 72 904 066,4

Дефицит бюджета области в 2019 году прогнозируется в объеме 4,8 млрд рублей – для сравнения, в 2018 году ожидается 4,4 млрд руб.

Предельный объем государственного долга Тульской области на 2019 год установлен в сумме 24,44 млрд руб.

– В бюджете заложены средства на строительство в ближайшие годы 12 новых детсадов и школ. Еще пять лет назад министерство образования признало, что в Новомосковске необходимо строительство двух детсадов – в центре и в Залесном микрорайоне, где идет масштабное строительство. Запланированы ли средства на эти учреждения? – попросил уточнить министра образования депутат Денис Бычков.

По словам директора департамента образования Алевтины Шевелевой, в Новомосковске уже идет строительство двух детсадов на 240 и 160 мест, причем один детсад строят за счет внебюджетных источников. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года. В рамках нацпроекта «Демография» Новомосковск подал еще две заявки на строительство детсадов, они будут включены в программу на 2020-2021 гг.

– В бюджете заложены средства на строительство технопарков. Речь идет о модернизации существующих домов юных техников или это новое строительство? – спросил Шевелеву депутат Юрий Моисеев.

По словам директора департамента, речь идет о проекте, который министерство образования уже третий год реализует в действующих школах – создание школьных мини-технопарков, который включают три и более направлений дополнительного образования, прежде всего технического направления. До конца 2018 года в Тульской области будет создано 17 таких мини-технопарков в большинстве муниципалитетов региона. В 2019 году запланированы средства на создание еще 4 мини-технопарков, два из которых будут в Туле, по одному – в Белеве и Суворове.

Больше всего вопросов у депутатов было к министерству здравоохранения. Его представляла замминистра Татьяна Семина.

– В Новомосковской городской клинической больнице сохранили отделение онкологии. Насколько это отделение готово стать онкоцентром? – поинтересовался депутат Денис Бычков.

По словам Татьяны Семиной, пять амбулаторных онкологических центров, запланированных к открытию в 2019 году, и стационарное отделение в Новомосковской больнице – разные вещи. Онкологическое отделение в Новомосковске будет переоснащено. На это заложены средства в бюджете. В пяти муниципалитетах будут созданы амбулаторные центры – для ранней диагностики онкопатологии в шаговой доступности. На это тоже заложены средства. А еще в Тульской области создается онкологическая служба под единым управлением из Тульского онкодиспансера. Но этот проект еще предстоит обсудить с медицинским сообществом.

Депутат Наталия Николаева подняла вопрос о нехватке врачей.

– В структуре национального проекта «Здравоохранение», который будет реализован в 2019-2024 гг., есть четкие показатели для Тульской области, – пояснила Татьяна Семина. – К 2024 году амбулаторные подразделения должны быть укомплектованы на 95% при коэффициенте совмещения в 1,2. Рассчитаны и абсолютные показатели по численности врачей и среднего медперсонала для оказания медпомощи тулякам по программе госгарантий. В 2019 году в Тульской области должно быть 1458 врачей.

Зампред облдумы Юлия Марьясова спросила о финансировании ремонта районных больниц и поликлиник, особенно детских.

По словам замминистра, в регионе работает программа «Развитие детского здравоохранения». В ней на 2018-2021 годы прописаны все лечебные учреждения с конкретными объемами ремонта и переоснащением. В первую очередь ремонт запланирован в медучреждениях Ефремова, Новомосковска, Куркино, Черни, Венева, Ясногорска.

Депутат Юрий Моисеев попросил уточнить, каким образом принимается решение о строительстве ФАПа в том или ином населенном пункте.

– Фельдшеров ФАПов также снабжают высокопроходимым транспортом. Кто будет обслуживать эту технику?

По словам Татьяны Семиной, Минздрав РФ создал геоинформационную систему здравоохранения, в которой есть данные обо всех медучреждениях, о численности населения и удаленности поселения от больниц. Эта система рассчитывает доступность первичной медпомощи и определяет, где именно должен располагаться ФАП.

Что касается транспорта, то он закрепляется не за ФАПом, а за медработником, имеющим права – чтобы он мог приехать к пациенту, который не может прийти в ФАП. Это региональная программа, ежегодно в бюджете закладывают средства на 15 автомобилей для фельдшеров. Кстати, больницы помогают своим фельдшерам пройти обучение вождению. На машинах установлены комплексы ГЛОНАСС.

Подняли депутаты и проблему обеспечения детей-сирот жильем.

– Ежегодно 450 детей-сирот получают квартиры. Планировалось за пять лет ликвидировать очередность. Но очередь не двигается. Почему? – спросила Наталия Николаева.

По словам министра труда и соцзащиты Андрея Филиппова, такое количество квартир выделяется совсем недавно. Достигнуты договоренности с застройщиками – в период 2018-2021 гг. ежегодно будет выделяться такое количество квартир.

По итогам слушаний принята рекомендация Тульской областной Думе принять законопроект о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в первом чтении.