В Тульской области на образование в 2019 году выделили 21 миллиард рублей, а на здравоохранение 8
Бюджет Тульской области прошел публичные слушания
20 ноября главный финансовый документ региона – бюджет на 2019 год и плановый период до 2021 года – прошел обязательную процедуру общественного обсуждения.
Мероприятие провел председатель комитета по экономической политике и финансам Тульской областной Думы Александр Рем. В слушаниях приняли участие депутаты облдумы, члены правительства, общественники и проч.
Александр Москалец, первый зампред Тульской облдумы, сравнил бюджет с локомотивом:
– Он ведет за собой с установленной скоростью весь государственный состав и дает четкое понимание перспектив развития. Наша задача – с одной стороны не перегрузить это локомотив, а с другой – провести его с самой оптимальной скоростью и максимальным результатом.
На слушаниях с докладами выступили все министры регионального правительства.
Например, министр экономического развития Григорий Лаврухин представил прогноз социально-экономического развития Тульской области на 2019 год и период до 2021 года. По его словам, валовой региональный продукт – один из основных показателей экономики региона – в 2019 году вырастет на 2,8%, а к 2021 году – на 11,7%.
По словам министра, к 2021 году средняя зарплата в Тульской области составит 40 372 руб., коэффициент рождаемости – 1,45, обеспеченность врачами – 32,8 на 10 тыс. населения, а средняя продолжительность жизни будет 73 года.
Министр финансов Владимир Юдин пояснил, каким образом формировался проект бюджета на 2019 год.
– Несколько лет подряд рост расходов в бюджете региона опережает рост доходов. Растет дефицит бюджета и госдолг, хотя он и находится на экономически безопасном уровне. Перед нами стоит задача таким образом переформатировать бюджет, чтобы темп роста доходов опережал рост расходов. В бюджете-2019 расходы заложены на том же уровне, что и в предыдущем периоде, но на 96,3% они распределены программно-целевым методом.
По словам министра, доходы бюджета Тульской области на 2019 год запланированы в размере 68,1 млрд рублей, что соответствует уровню 2018 года. Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета запланированы в размере 57,2 млрд руб., в том числе налог на прибыль организаций – 19,2 млрд руб, налог на доходы физлиц – 18,8 млрд руб, акцизы – 11,05 млрд руб. Безвозмездные поступления в бюджет региона ожидаются в размере 10,8 млрд руб.
Расходы бюджета Тульской области на 2019 год запланированы на 0,6% выше уровня 2018 года – 72,9 млрд рублей.
|
|
Наименование
|
Сумма на 2018 г., тыс. руб.
|
Сумма на 2019 г., тыс. руб.
|
Общегосударственные вопросы
|
2 678 446,6
|
2 741 860,0
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
7 322,9
|
7 615,9
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|
222 684,6
|
212 438,6
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
321 069,3
|
326 782,8
|
Судебная система
|
166 603,3
|
163 769,1
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|
121 576,4
|
122 777,7
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
70 049,1
|
198 048,5
|
Фундаментальные исследования
|
8 500,0
|
8 500,0
|
Резервные фонды
|
98 396,4
|
100 000,0
|
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов
|
800,0
|
1 000,0
|
Другие общегосударственные вопросы
|
1 661 444,6
|
1 600 927,4
|
Национальная оборона
|
63 612,3
|
74 481,2
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
815 720,6
|
715 867,0
|
Органы юстиции
|
126 534,7
|
114 722,3
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
|
284 146,0
|
190 167,3
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
245 323,5
|
254 270,4
|
Миграционная политика
|
55 324,8
|
53 792,1
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
|
104 391,6
|
102 914,9
|
Национальная экономика
|
10 974 342,4
|
9 772 553,5
|
Общеэкономические вопросы
|
402 978,2
|
262 371,8
|
Сельское хозяйство и рыболовство
|
1 925 469,5
|
1 631 529,7
|
Водное хозяйство
|
15 613,7
|
26 675,9
|
Лесное хозяйство
|
129 549,0
|
131 721,0
|
Транспорт
|
1 173 368,9
|
1 173 840,3
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
4 990 270,1
|
4 986 551,1
|
Связь и информатика
|
670 935,2
|
763 759,1
|
Прикладные научные исследования в области национальной экономики
|
4 800,0
|
5 000,0
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
1 661 357,8
|
791 104,6
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 462 382,8
|
956 875,9
|
Жилищное хозяйство
|
540 000,0
|
127 735,3
|
Коммунальное хозяйство
|
276 150,6
|
497 489,4
|
Благоустройство
|
477 246,7
|
222 144,4
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
168 985,5
|
109 506,8
|
Охрана окружающей среды
|
529 081,2
|
217 210,0
|
Образование
|
19 069 596,6
|
21 167 009,9
|
Дошкольное образование
|
5 372 469,4
|
6 405 286,2
|
Общее образование
|
9 425 696,9
|
10 566 106,6
|
Дополнительное образование детей
|
649 606,5
|
704 984,3
|
Среднее профессиональное образование
|
2 737 304,7
|
2 554 597,9
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
|
125 428,7
|
149 731,6
|
Молодежная политика
|
563 933,1
|
592 397,2
|
Другие вопросы в области образования
|
195 157,3
|
193 906,1
|
Культура, кинематография
|
1 336 017,8
|
1 285 661,3
|
Культура
|
1 294 995,2
|
1 245 749,4
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|
41 022,6
|
39 911,9
|
Здравоохранение
|
7 691 923,3
|
8 388 756,6
|
Стационарная медицинская помощь
|
3 099 685,5
|
4 125 340,6
|
Амбулаторная помощь
|
3 079 084,2
|
2 513 409,4
|
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов
|
79 337,3
|
82 057,6
|
Скорая медицинская помощь
|
100 058,6
|
119 967,6
|
Санаторно-оздоровительная помощь
|
224 685,8
|
183 155,5
|
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
|
149 839,7
|
156 880,1
|
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
|
2 201,4
|
2 201,4
|
Другие вопросы в области здравоохранения
|
957 030,8
|
1 205 744,4
|
Социальная политика
|
24 001 785,0
|
23 500 912,3
|
Пенсионное обеспечение
|
152 800,5
|
164 643,3
|
Социальное обслуживание населения
|
3 398 135,7
|
3 669 239,6
|
Социальное обеспечение населения
|
17 315 521,4
|
16 136 238,3
|
Охрана семьи и детства
|
2 849 229,9
|
3 217 611,5
|
Другие вопросы в области социальной политики
|
286 097,5
|
313 179,6
|
Физическая культура и спорт
|
488 024,3
|
662 445,8
|
Массовый спорт
|
47 558,3
|
164 513,3
|
Спорт высших достижений
|
429 178,9
|
486 300,4
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
|
11 287,1
|
11 632,1
|
Средства массовой информации
|
185 339,3
|
194 747,0
|
Телевидение и радиовещание
|
1 200,0
|
77 756,3
|
Периодическая печать и издательства
|
1 509,0
|
107 417,0
|
Другие вопросы в области средств массовой информации
|
182 630,3
|
9 573,7
|
Обслуживание государственного и муниципального долга
|
870 958,8
|
858 929,0
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|
2 317 079,0
|
2 366 756,9
|
ИТОГО
|
72 484 310,0
|
72 904 066,4
Дефицит бюджета области в 2019 году прогнозируется в объеме 4,8 млрд рублей – для сравнения, в 2018 году ожидается 4,4 млрд руб.
Предельный объем государственного долга Тульской области на 2019 год установлен в сумме 24,44 млрд руб.
– В бюджете заложены средства на строительство в ближайшие годы 12 новых детсадов и школ. Еще пять лет назад министерство образования признало, что в Новомосковске необходимо строительство двух детсадов – в центре и в Залесном микрорайоне, где идет масштабное строительство. Запланированы ли средства на эти учреждения? – попросил уточнить министра образования депутат Денис Бычков.
По словам директора департамента образования Алевтины Шевелевой, в Новомосковске уже идет строительство двух детсадов на 240 и 160 мест, причем один детсад строят за счет внебюджетных источников. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года. В рамках нацпроекта «Демография» Новомосковск подал еще две заявки на строительство детсадов, они будут включены в программу на 2020-2021 гг.
– В бюджете заложены средства на строительство технопарков. Речь идет о модернизации существующих домов юных техников или это новое строительство? – спросил Шевелеву депутат Юрий Моисеев.
По словам директора департамента, речь идет о проекте, который министерство образования уже третий год реализует в действующих школах – создание школьных мини-технопарков, который включают три и более направлений дополнительного образования, прежде всего технического направления. До конца 2018 года в Тульской области будет создано 17 таких мини-технопарков в большинстве муниципалитетов региона. В 2019 году запланированы средства на создание еще 4 мини-технопарков, два из которых будут в Туле, по одному – в Белеве и Суворове.
Больше всего вопросов у депутатов было к министерству здравоохранения. Его представляла замминистра Татьяна Семина.
– В Новомосковской городской клинической больнице сохранили отделение онкологии. Насколько это отделение готово стать онкоцентром? – поинтересовался депутат Денис Бычков.
По словам Татьяны Семиной, пять амбулаторных онкологических центров, запланированных к открытию в 2019 году, и стационарное отделение в Новомосковской больнице – разные вещи. Онкологическое отделение в Новомосковске будет переоснащено. На это заложены средства в бюджете. В пяти муниципалитетах будут созданы амбулаторные центры – для ранней диагностики онкопатологии в шаговой доступности. На это тоже заложены средства. А еще в Тульской области создается онкологическая служба под единым управлением из Тульского онкодиспансера. Но этот проект еще предстоит обсудить с медицинским сообществом.
Депутат Наталия Николаева подняла вопрос о нехватке врачей.
– В структуре национального проекта «Здравоохранение», который будет реализован в 2019-2024 гг., есть четкие показатели для Тульской области, – пояснила Татьяна Семина. – К 2024 году амбулаторные подразделения должны быть укомплектованы на 95% при коэффициенте совмещения в 1,2. Рассчитаны и абсолютные показатели по численности врачей и среднего медперсонала для оказания медпомощи тулякам по программе госгарантий. В 2019 году в Тульской области должно быть 1458 врачей.
Зампред облдумы Юлия Марьясова спросила о финансировании ремонта районных больниц и поликлиник, особенно детских.
По словам замминистра, в регионе работает программа «Развитие детского здравоохранения». В ней на 2018-2021 годы прописаны все лечебные учреждения с конкретными объемами ремонта и переоснащением. В первую очередь ремонт запланирован в медучреждениях Ефремова, Новомосковска, Куркино, Черни, Венева, Ясногорска.
Депутат Юрий Моисеев попросил уточнить, каким образом принимается решение о строительстве ФАПа в том или ином населенном пункте.
– Фельдшеров ФАПов также снабжают высокопроходимым транспортом. Кто будет обслуживать эту технику?
По словам Татьяны Семиной, Минздрав РФ создал геоинформационную систему здравоохранения, в которой есть данные обо всех медучреждениях, о численности населения и удаленности поселения от больниц. Эта система рассчитывает доступность первичной медпомощи и определяет, где именно должен располагаться ФАП.
Что касается транспорта, то он закрепляется не за ФАПом, а за медработником, имеющим права – чтобы он мог приехать к пациенту, который не может прийти в ФАП. Это региональная программа, ежегодно в бюджете закладывают средства на 15 автомобилей для фельдшеров. Кстати, больницы помогают своим фельдшерам пройти обучение вождению. На машинах установлены комплексы ГЛОНАСС.
Подняли депутаты и проблему обеспечения детей-сирот жильем.
– Ежегодно 450 детей-сирот получают квартиры. Планировалось за пять лет ликвидировать очередность. Но очередь не двигается. Почему? – спросила Наталия Николаева.
По словам министра труда и соцзащиты Андрея Филиппова, такое количество квартир выделяется совсем недавно. Достигнуты договоренности с застройщиками – в период 2018-2021 гг. ежегодно будет выделяться такое количество квартир.
По итогам слушаний принята рекомендация Тульской областной Думе принять законопроект о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в первом чтении.