Тульская область поддержала акцию «Ходи, Россия!»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Ирина Слуцкая поблагодарила губернатора Тульской области Алексея Дюмина и правительство региона за поддержку фестиваля. Знаменитая фигуристка отметила, что подобные проекты способствуют популяризации здорового образа жизни.

Скандинавская ходьба — это тот вид физической активности, которым могут заниматься люди всех возрастов. Тем не менее Ирина Слуцкая посоветовала перед тем, как начать заниматься ходьбой, обратиться к врачу за консультацией о состоянии здоровья:

– В том, что движение оказывает положительное влияние на наше здоровье, не нужно никого убеждать, – говорит Ирина Слуцкая. – Нужно пропагандировать, мотивировать, показывать на собственном примере, больше говорить о пользе физической культуры. Поэтому считаю своим долгом и делом приобщать детей, молодежь, взрослых и людей старшего возраста к здоровому образу жизни, спорту и физической активности. В том числе и путем проведения подобных акций и фестивалей. Я хочу призвать всех: «Ходи, Россия! Ходи, Тула! Ходи, каждый! Ради здоровья, ради жизни».

Инструкторы, подготовленные по программе Добровольного физкультурного союза, провели в парке мастер-классы для начинающих ходоков и любителей.

Новичкам рассказали, как контролировать осанку, показали безопасные упражнения для разминки. Кроме того, все желающие познакомились с техникой скандинавской ходьбы и отработали первоначальные навыки, а любители могли усовершенствовать свои знания на интервальной тренировке.

Вместе с врачами по лечебной физкультуре Ирина Слуцкая провела для всех желающих прогулку со скандинавскими палками. Врачи-ревматологи на лекции о здоровье суставов объяснили, как правильно выбрать нагрузку и продолжительность занятия, как определить, при каком состоянии здоровья можно заниматься.

Всего в мероприятии приняли участие около 500 человек. Серия фестивалей здоровья и скандинавской ходьбы уже прошла в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

– С удовольствием поддерживаем проект Ирины Слуцкой «Ходи, Россия!», — говорит Светлана Тимошина, сертифицированный инструктор по скандинавской ходьбе. — Я была приглашена в качестве инструктора и провела мастер-класс по скандинавской ходьбе. Тула приняла фестиваль просто отлично, да и погода что надо! Я сама занимаюсь этим видом спорта четыре года, три года веду группу. Для меня это жизненная мотивация, здоровье, долголетие, настроение, новые знакомства, встречи. Туляки слушали нас с удовольствием, задавали вопросы, им было интересно! Мы напомнили, что в Туле несколько парков, и в каждом есть группы скандинавской ходьбы. Уверена, что город в дальнейшем будет растить своих инструкторов.

– Я очень хотела принять участие в этом фестивале. Скандинавская ходьба мне очень нравится, — рассказывает Елена Солонина. — Это здоровье, свежий воздух, хороший коллектив, общение. Я только-только начала ходить, для меня это первый сезон. Я выбрала скандинавскую ходьбу, потому что видела, с каким настроением, с какими лицами ходят другие. Мне захотелось стать частью этого. И мои подружки тоже все этим увлеклись, что ж я стану отставать от них? (Смеется). Начинать мне было достаточно легко, инструктаж несложный, помогли ролики в интернете. Так что ходите, дорогие туляки!

– Несколько лет я занимался скандинавской ходьбой периодически, а потом понял ее преимущество перед просто ходьбой и бегом трусцой. Однажды мы с супругой попали на мастер-класс, попробовали, купили палочки и стали ходить, – рассказывает туляк Сергей Высоцкий. – Мы живем за городом, у нас тут просторы, и мы с удовольствием ходим. Чувствуем себя хорошо, стали активнее, энергичнее. Очень хороший, ненапряжный вид спорта. Это уже образ жизни. Сегодня пришли посмотреть, как организован фестиваль, – нам всё понравилось.