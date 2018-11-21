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Тульская область поддержала акцию «Ходи, Россия!»
Фото Дмитрия Дзюбина.

Тульская область поддержала акцию «Ходи, Россия!»

21 ноября в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова прошел фестиваль здоровья и скандинавской ходьбы «Ходи, Тула!».

Ирина Слуцкая поблагодарила губернатора Тульской области Алексея Дюмина и правительство региона за поддержку фестиваля. Знаменитая фигуристка отметила, что подобные проекты способствуют популяризации здорового образа жизни.

Скандинавская ходьба — это тот вид физической активности, которым могут заниматься люди всех возрастов. Тем не менее Ирина Слуцкая посоветовала перед тем, как начать заниматься ходьбой, обратиться к врачу за консультацией о состоянии здоровья:

– В том, что движение оказывает положительное влияние на наше здоровье, не нужно никого убеждать, – говорит Ирина Слуцкая. – Нужно пропагандировать, мотивировать, показывать на собственном примере, больше говорить о пользе физической культуры. Поэтому считаю своим долгом и делом приобщать детей, молодежь, взрослых и людей старшего возраста к здоровому образу жизни, спорту и физической активности. В том числе и путем проведения подобных акций и фестивалей. Я хочу призвать всех: «Ходи, Россия! Ходи, Тула! Ходи, каждый! Ради здоровья, ради жизни».

Инструкторы, подготовленные по программе Добровольного физкультурного союза, провели в парке мастер-классы для начинающих ходоков и любителей.

Новичкам рассказали, как контролировать осанку, показали безопасные упражнения для разминки. Кроме того, все желающие познакомились с техникой скандинавской ходьбы и отработали первоначальные навыки, а любители могли усовершенствовать свои знания на интервальной тренировке.

Вместе с врачами по лечебной физкультуре Ирина Слуцкая провела для всех желающих прогулку со скандинавскими палками. Врачи-ревматологи на лекции о здоровье суставов объяснили, как правильно выбрать нагрузку и продолжительность занятия, как определить, при каком состоянии здоровья можно заниматься.

 

Всего в мероприятии приняли участие около 500 человек. Серия фестивалей здоровья и скандинавской ходьбы уже прошла в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

 

– С удовольствием поддерживаем проект Ирины Слуцкой «Ходи, Россия!», — говорит Светлана Тимошина, сертифицированный инструктор по скандинавской ходьбе. — Я была приглашена в качестве инструктора и провела мастер-класс по скандинавской ходьбе. Тула приняла фестиваль просто отлично, да и погода что надо! Я сама занимаюсь этим видом спорта четыре года, три года веду группу. Для меня это жизненная мотивация, здоровье, долголетие, настроение, новые знакомства, встречи. Туляки слушали нас с удовольствием, задавали вопросы, им было интересно! Мы напомнили, что в Туле несколько парков, и в каждом есть группы скандинавской ходьбы. Уверена, что город в дальнейшем будет растить своих инструкторов.

– Я очень хотела принять участие в этом фестивале. Скандинавская ходьба мне очень нравится, — рассказывает Елена Солонина. — Это здоровье, свежий воздух, хороший коллектив, общение. Я только-только начала ходить, для меня это первый сезон. Я выбрала скандинавскую ходьбу, потому что видела, с каким настроением, с какими лицами ходят другие. Мне захотелось стать частью этого. И мои подружки тоже все этим увлеклись, что ж я стану отставать от них? (Смеется). Начинать мне было достаточно легко, инструктаж несложный, помогли ролики в интернете. Так что ходите, дорогие туляки!

– Несколько лет я занимался скандинавской ходьбой периодически, а потом понял ее преимущество перед просто ходьбой и бегом трусцой. Однажды мы с супругой попали на мастер-класс, попробовали, купили палочки и стали ходить, – рассказывает туляк Сергей Высоцкий. – Мы живем за городом, у нас тут просторы, и мы с удовольствием ходим. Чувствуем себя хорошо, стали активнее, энергичнее. Очень хороший, ненапряжный вид спорта. Это уже образ жизни. Сегодня пришли посмотреть, как организован фестиваль, – нам всё понравилось.

 

Галерея
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 1
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 2
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 3
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 4
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 5
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 6
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 7
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 8
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 9
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 10
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 11
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 12
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 13
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 14
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 15
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 16
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 17
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 18
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 19
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 20
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 21
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 22
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 23
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 24
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 25
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 26
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 27
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 28
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 29
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 30
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 31
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 32
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 33
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 34
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 35
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 36
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 37
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 38
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 39
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 40
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 41
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 42
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 43
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 44
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 45
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 46
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 47
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 48
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 49
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 50
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 51
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 52
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 53
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 54
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 55
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 56
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 57
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 58
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 59
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 60
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 61
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 62
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 63
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 64
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 65
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 66
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 67
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 68
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 69
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 70
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 71
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 72
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 73
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 74
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 75
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 76
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 77
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 78
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 79
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 80
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 81
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 82
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 83
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 84
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 85
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 86
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 87
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 88
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 89
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 90
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 91
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 92
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 93
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 94
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 95
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 96
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 97
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 98
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 99
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 100
Фестиваль Ирины Слуцкой Ходи, Тула, Фото: 101
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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 15:50 +1
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