«Арсенал» и «Краснодар» рассудит москвич Сергей Карасев
Туляки сыграют очередной матч на выезде в воскресенье, 25 ноября.
Следующим соперником тульских канониров станет «Краснодар». Главным арбитром матча назначен 39-летний судья ФИФА Сергей Карасев из Москвы.
Помогать ему будут новосибирец Алексей Лунев и москвич Дмитрий Чельцов. Резервный судья – Николай Волошин из Смоленска. Инспектор – сочинец Александр Гончар.
В текущем сезоне Карасев уже дважды обслуживал матчи туляков: «Арсенал» – «Крылья Советов» (4:0) и «Арсенал» – «Уфа» (1:1).
Напомним, матч «Краснодар» – «Арсенал» состоится в воскресенье, 25 ноября, на стадионе «Краснодар». Начало в 16.30.
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