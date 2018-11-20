«Арсенал» и «Краснодар» рассудит москвич Сергей Карасев

Туляки сыграют очередной матч на выезде в воскресенье, 25 ноября.

Следующим соперником тульских канониров станет «Краснодар». Главным арбитром матча назначен 39-летний судья ФИФА Сергей Карасев из Москвы.

Помогать ему будут новосибирец Алексей Лунев и москвич Дмитрий Чельцов. Резервный судья – Николай Волошин из Смоленска. Инспектор – сочинец Александр Гончар.

В текущем сезоне Карасев уже дважды обслуживал матчи туляков: «Арсенал» – «Крылья Советов» (4:0) и «Арсенал» – «Уфа» (1:1).