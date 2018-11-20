Тулякам расскажут, как бороться с фейковыми новостями

27 ноября в Туле в кластере «Октава» в 19.00 лауреат премии «Просветитель», научный журналист Борислав Козловский презентует в кластере свою книгу «Максимальный репост. Как соцсети заставляют нас верить фейковым новостям».

Автор расскажет о фейках, теориях заговора, слухах в социальных сетях и о том, как с ними бороться. Модератор встречи — редактор проекта о книгах и чтении «Горький» Константин Мильчин.

В книге «Максимальный репост. Как соцсети заставляют нас верить фейковым новостям» Борислав Козловский объясняет, как устроены интернет-фейки и как отличить заведомо ложную информацию; как исследования на магнитно-резонансном томографе могут определить политические взгляды и убеждения человека; о том, почему так популярны теории заговора и о том, как выжить в условиях информационного урагана.

Вход на мероприятие свободный.