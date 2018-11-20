новости
новости
Регистрация
Тулякам расскажут, как бороться с фейковыми новостями

Тулякам расскажут, как бороться с фейковыми новостями

В кластере «Октава» выступит научный журналист Борислав Козловский.

27 ноября в Туле в кластере «Октава» в 19.00 лауреат премии «Просветитель», научный журналист Борислав Козловский презентует в кластере свою книгу «Максимальный репост. Как соцсети заставляют нас верить фейковым новостям».

Автор расскажет о фейках, теориях заговора, слухах в социальных сетях и о том, как с ними бороться. Модератор встречи — редактор проекта о книгах и чтении «Горький» Константин Мильчин.

В книге «Максимальный репост. Как соцсети заставляют нас верить фейковым новостям» Борислав Козловский объясняет, как устроены интернет-фейки и как отличить заведомо ложную информацию; как исследования на магнитно-резонансном томографе могут определить политические взгляды и убеждения человека; о том, почему так популярны теории заговора и о том, как выжить в условиях информационного урагана.

Вход на мероприятие свободный.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:30 0
Другие статьи по темам
Люди
Борислав Козловский
Место
Тула
Прочее
фейковые новости

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

История о «воскресшей» в щекинском морге пенсионерке оказалась фейком
История о «воскресшей» в щекинском морге пенсионерке оказалась фейком
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.