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В Туле водитель-торопыга на Renault Logan грубо нарушил ПДД: видео
Кадр из видео

В Туле водитель-торопыга на Renault Logan грубо нарушил ПДД: видео

Нарушитель едва не спровоцировал серьёзное ДТП на пересечении улиц Лейтейзена и Демонстрации.

В Туле, на пересечении улиц Демонстрации и Лейтейзена водитель Renault Logan грубо нарушил Правила дорожного движения, проехав перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Торопыга-нарушитель попал в объектив регистратора, владелец которого поделился видео с Myslo.

На этом участке довольно интенсивное движение – по счастливой случайности, удалось избежать серьёзного ДТП. Согласно ст. 12.12 КоАП, за проезд на запрещающий сигнал светофора предусмотрен штраф на сумму 1000 рублей. При повторном нарушении эта сумма вырастает до 5000. Также нарушителю грозит лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:22 +2
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Место
Тулаулица Лейтейзенаулица Демонстрации

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