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Тульские рукопашники стали призерами Всероссийских соревнований

Тульские рукопашники стали призерами Всероссийских соревнований

В нашей копилке 10 медалей.

С 16 по 19 ноября в Калининграде прошли Всероссийские соревнования по рукопашному бою памяти мастера спорта России Олега Бутейко. В турнире приняли участие 302 рукопашника из 24 регионов России, а также из Польши.

Сборную Тульской области представили 10 спортсменов областной федерации рукопашного боя, в состав которой вошли воспитанники спортивных школ «Металлург» и «Триумф».

Все наши спортсмены стали призерами соревнований, завоевав семь золотых, две серебряные и одну бронзовую медали.

Результаты турнира:

в возрастной группе 18+(женщины):

  • 1 место — Жданова Инна (весовая категория 60 кг, СШ «Триумф»).

В возрастной группе 18+(мужчины):

  • 1 место — Артур Вартеванян (в.к. 60 кг, СШ «Триумф»);
  • 1 место — Юдин Семен (в.к. 75 кг, СШ «Триумф»).

В возрастной группе 16−17 лет:

  • 1 место — Щепелев Максим (в.к. 80 кг, СШ «Металлург»);
  • 2 место — Кладов Данила (в.к. 75 кг, СШ «Триумф»).

В возрастной группе 14−15 лет:

  • 1 место — Архипов Никита (в.к. 50 кг, СШ «Металлург»);
  • 1 место — Улитин Ярослав (в.к. 60 кг, СШ «Металлург»);
  • 1 место — Савыкин Роман (в.к. 65 кг, СШ «Металлург»);
  • 2 место — Яровиков Сергей (в.к. 46 кг, СШ «Металлург»);

В возрастной группе 12−13 лет:

  • 3 место — Игорь Чеканихин (в.к. 46 кг, СШ «Триумф»).

В командном зачете сборная Тульской области заняла третье место в возрастной группе 14−15 лет и второе — в возрастной группе 16−17 лет.

Победители соревнований среди мужчин и женщин получили право участвовать в финале первенства России по рукопашному бою, которое пройдет в Красноярске в конце ноября, а также в первенстве России среди юношей, которое состоится в Волгограде в марте месяце 2019 года.

Тренировали спортсменов Дмитрий Дагаев, Джавид Ахадов, Андрей Гарбуз, Александр Мешконогих, Инна Жданова, Анатолий Пашкин.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:59 +6
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