В Новомосковске школьница выпала из окна четвертого этажа

Девочка получила многочисленные травмы, она находится в медикаментозной коме.

В четверг, 15 ноября, в Новомосковске произошло ЧП – из окна четвёртого этажа одного из домов выпала школьница. Причины происшествия выясняются.

Сообщается, что она получила переломы рук, ног и позвоночника, а также черепно-мозговую травму и ушиб мозга. Пострадавшую ввели в медикаментозную кому. Как только состояние стабилизируется, ее перевезут в специализированную клинику.