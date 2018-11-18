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В Новомосковске школьница выпала из окна четвертого этажа

В Новомосковске школьница выпала из окна четвертого этажа

Девочка получила многочисленные травмы, она находится в медикаментозной коме.

В четверг, 15 ноября, в Новомосковске произошло ЧП – из окна четвёртого этажа одного из домов выпала школьница. Причины происшествия выясняются.

Сообщается, что она получила переломы рук, ног и позвоночника, а также черепно-мозговую травму и ушиб мозга. Пострадавшую ввели в медикаментозную кому. Как только состояние стабилизируется, ее перевезут в специализированную клинику.

Родственники и знакомые пострадавшей объявили сбор средств на лечение. Подробности здесь.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 16:33 0
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