В Новомосковске школьница выпала из окна четвертого этажа
Девочка получила многочисленные травмы, она находится в медикаментозной коме.
В четверг, 15 ноября, в Новомосковске произошло ЧП – из окна четвёртого этажа одного из домов выпала школьница. Причины происшествия выясняются.
Сообщается, что она получила переломы рук, ног и позвоночника, а также черепно-мозговую травму и ушиб мозга. Пострадавшую ввели в медикаментозную кому. Как только состояние стабилизируется, ее перевезут в специализированную клинику.
Родственники и знакомые пострадавшей объявили сбор средств на лечение. Подробности здесь.
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