В Тульской области почти 4 месяца ищут пропавшую пенсионерку

28 июля 2018 года в деревне Никольское Ясногорского района пропала Валентина Федоровна Савина (Одинцова). 69-летняя женщина ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась. К ее поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Сообщается, что женщина дезориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы темные с проседью, короткая стрижка



Была одета: бежевое платье в мелкий черный цветочек, черные туфли.

Если вам что-либо известно о местонахождении Валентины Савиной, звоните по телефонам 8 (800)700−54−54 или 02; 102.