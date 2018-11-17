Полицейские и сотрудники УФСБ проверили строительный объект в Воловском районе

Полицейские совместно с УФСБ России по Тульской области выявили нарушения миграционного законодательства. Проверке подвергся строительный объект в Воловском районе.

Установлено, что четыре иностранца уклонились от выезда из РФ по истечении срока пребывания. На них составлены административные протоколы по ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, материалы направлены в суд.

Еще трое иностранных граждан незаконно осуществляли трудовую деятельность в РФ. На них составлены административные протоколы по ст. 18.10 КоАП РФ, каждому назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 тысячи рублей.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что проводится дальнейшая проверка деталей и обстоятельств незаконной деятельности в сфере миграции.