Полицейские и сотрудники УФСБ проверили строительный объект в Воловском районе
В результате проверки выявлены нарушения миграционного законодательства.
Полицейские совместно с УФСБ России по Тульской области выявили нарушения миграционного законодательства. Проверке подвергся строительный объект в Воловском районе.
Установлено, что четыре иностранца уклонились от выезда из РФ по истечении срока пребывания. На них составлены административные протоколы по ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, материалы направлены в суд.
Еще трое иностранных граждан незаконно осуществляли трудовую деятельность
В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что проводится дальнейшая проверка деталей и обстоятельств незаконной деятельности в сфере миграции.