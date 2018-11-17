Минприроды прокомментировало вырубку леса возле Косой Горы

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Пользователь zmei-13 в блоге «Народный журналист» опубликовал информацию о вырубке леса за поселком Косая Гора.

- «Рубильщики» взялись за дело настолько рьяно, что лесовозы даже не успевают вывозить сотни уничтоженных деревьев (несмотря на то, что работают буквально с утра и до ночи!) и сваливают их в кучи прямо в лесу или на просеке магистрального газопровода, — пишет «народный журналист».

Корреспонденты Myslo по данному обращению направили запрос в Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области.

Приводим ответ ведомства:

- Указанная в обращении рубка осуществляется ГАУ ТО «Тульское лесохозяйственное объединение» в рамках выполнения государственного задания № 1/18 от 29.12.2017 г.

Заготовка древесины осуществляется в соответствии с условиями вышеуказанного государственного задания, требованиями Лесного Кодекса РФ , правилами заготовки древесины, правилами ухода за лесами, правилами пожарной и санитарной безопасности в лесах, правилами заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, порядком проведения лесосечных работ, утвержденными в соответствии с законодательством РФ.

Технологические операции по проведению рубок ухода за лесами подразумевают под собой валку деревьев, их тревлевку лесохозяйственными тракторами и складирование спиленной древесины для ее дальнейшей вывозки и переработки. В данном случае тревлевка древесины производится колесным трактором МТЗ-82.1, а вывозка заготовленного леса колесным сортиметовозом КамАЗ, что не нарушает почвенный покров лесного фонда и не препятствует дальнейшему произрастанию травяной и древесной кустарниковой растительности. Перечисленная техника по своим показателям предназначена для работ на почвах с низкой несущей способностью и не относится к тяжелой технике, напротив — для сохранения напочвенного покрова используется только колесная техника с техническим давлением на почву не более 1,2 кг/см2.

Складированной заготовленной древесины осуществляется согласно технологическим процессам штабелями на погрузочных пунктах и временных площадках для ее последующей погрузки и вывозки на переработку. Работы проводятся в соответствии с действующим законодательством. До окончания рубки складированная древесина будет вывезена с территории лесного фонда. Порубочные остатки будут измельчены и приземлены согласно технологической карты.

Срок выполнения всех мероприятий по указанному государственному заданию — декабрь 2018 года.