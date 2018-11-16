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В Новомосковске рецидивист с электрошокером напал на 17-летнюю девушку

В Новомосковске рецидивист с электрошокером напал на 17-летнюю девушку

Полицейские оперативно установили личность злоумышленника и задержали его.

В Новомосковске участковые уполномоченные полиции установили подозреваемого в разбое. Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, жертвой нападения стала 17-летняя местная жительница.

На одной из улиц города на неё напал молодой человек и, угрожая электрошокером, пытался отобрать у неё золотые украшения и мобильный телефон. Девушка стала кричать, злоумышленник испугался и убежал. Потерпевшая обратилась в полицию. На место незамедлительно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и местный участковый.

Узнав приметы злоумышленника, участковый вспомнил, что подходящий под описание мужчина, склонный к противоправным деяниям, проживает на его территории. При проверке эта версия подтвердилась. 22-летний неработающий ранее судимый местный житель задержан, возбуждено уголовное дело.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:17 +1
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