В Новомосковске рецидивист с электрошокером напал на 17-летнюю девушку

В Новомосковске участковые уполномоченные полиции установили подозреваемого в разбое. Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, жертвой нападения стала 17-летняя местная жительница.

На одной из улиц города на неё напал молодой человек и, угрожая электрошокером, пытался отобрать у неё золотые украшения и мобильный телефон. Девушка стала кричать, злоумышленник испугался и убежал. Потерпевшая обратилась в полицию. На место незамедлительно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и местный участковый.

Узнав приметы злоумышленника, участковый вспомнил, что подходящий под описание мужчина, склонный к противоправным деяниям, проживает на его территории. При проверке эта версия подтвердилась. 22-летний неработающий ранее судимый местный житель задержан, возбуждено уголовное дело.