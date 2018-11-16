Центр Тулы замер в пробке из-за ДТП и ремонтных работ

Скорость движения на основных улицах не превышает пяти километров в час.

В центральной части Тулы образовалась серьёзная пробка – скорость движения на загруженных участках составляет от пяти до десяти километров в час.

В частности, движение практически остановилось на обоих проспектах (в сторону улицы Советской), а также на улицах Советской, Пролетарской, Староникитской и Оборонной.

Причиной пятничного затора стали несколько мелких ДТП и ремонтные работы, проводимые на перекрестке улиц Советской и Оборонной. Рекомендуем переждать час пик или выбирать альтернативные пути.