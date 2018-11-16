Ежедневно в Тульской области происходит 3-4 пожара

По статистике, в холодное время года эта цифра увеличивается вдвое.

За прошедшую неделю сотрудниками противопожарной службы ГУ МЧС России по Тульской области осуществлено 229 выездов, зарегистрировано 29 пожаров, на которых спасено семь человек.

Ежедневно в регионе происходит 3-4 пожара, но с наступлением холодов этот показатель увеличивается почти в два раза – такие данные приводит пресс-служба ведомства.

Одна из частых причин возникновения пожаров в это время года – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих и бытовых газовых устройств. Чтобы не допустить беды, следует помнить и выполнять основные правила:

уходя из дома выключать электроприборы,

соблюдать меры предосторожности при использовании электрообогревателей,

одежда, шторы и другие легковоспламеняемые вещи должны находиться на расстоянии не менее метра от обогревателя,

при обнаружении неисправности электроприбора необходимо отключить его от сети и вызвать электрика,

при использовании в помещениях временной электропроводки или удлинителей не допускается защемление их дверью, прокладка под коврами и другими покрытиями.

Категорически запрещается:

сушка вещей на обогревателях,

включение в одну сетевую розетку несколько мощных электроприборов,

загораживание вентиляционных отверстий электроприборов.