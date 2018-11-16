В Киреевском районе ВАЗ вылетел на обочину и сбил двух пешеходов

Фото УГИБДД по Тульской области.

15 ноября в 15.40 на 3-м км автодороги «Быковка — Богородицк» Киреевского района 38-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150, по предварительной информации, не справился с управлением, съехал с проезжей части и сбил двух пешеходов.

Пострадавшие 30-летний мужчина и 10-летняя девочка с различными травмами были госпитализированы. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.