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В Киреевском районе ВАЗ вылетел на обочину и сбил двух пешеходов
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Киреевском районе ВАЗ вылетел на обочину и сбил двух пешеходов

Среди пострадавших – 10-летняя девочка.

15 ноября в 15.40 на 3-м км автодороги «Быковка — Богородицк» Киреевского района 38-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150, по предварительной информации, не справился с управлением, съехал с проезжей части и сбил двух пешеходов.

Пострадавшие 30-летний мужчина и 10-летняя девочка с различными травмами были госпитализированы. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:23 0
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