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Тульские полицейские раскрыли обстоятельства пропажи 12-летней девочки

Тульские полицейские раскрыли обстоятельства пропажи 12-летней девочки

Инцидент случился накануне вечером.

15 ноября вечером в отдел полиции «Привокзальный» обратились родственники 12-летней девочки. По их словам, ребенок не вернулся домой с прогулки в условленное время. Родные пытались самостоятельно найти школьницу, однако попытки не увенчались успехом.

– Полицейские проверяли торговые центры, дворы, скверы, подъезды и чердаки, отрабатывались версии как нахождения ребёнка в городе, так и за его пределами. Спустя несколько часов девочку, соответствующую по приметам пропавшей, сотрудникам полиции удалось обнаружить в центральной части Тулы, на расстоянии нескольких километров от места жительства, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Как стало известно Myslo, девочку обнаружили на Казанской набережной. Она пояснила полицейским, что решила прогуляться и не заметила, как оказалась далеко от дома. А как вернуться домой, она не знала.

В ведомстве сообщили, что, по предварительным данным, никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершалось, угроз жизни и здоровью нет. Сотрудники полиции выясняют все детали и обстоятельства произошедшего.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:33 +8
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