В Суворове школьницы избили сверстницу и сняли всё на видео
Полиция начала доследственную проверку.
Накануне в группе ВКонтакте «Плохие новости» было опубликовано видео, на котором запечатлены кадры избиения девочки-подростка двумя другими девушками. Жертву вывели в лес, посадили на землю и по очереди принялись наносить удары. В экзекуции принимали участие как минимум четыре человека: трое из них били девочку, четвертый участник снимал все на видео.
Жестокость поражает: девочки ругаются отборным матом и наносят жертве удары ногами и руками по лицу, голове и телу. То, что все это снимается на видео, их, видимо, забавляет – после избиения они улыбаются и даже смеются на камеру.
По этическим соображениям Myslo не публикует видео.
Причина конфликта банальна: «что-то говорила за спиной». В обсуждении под опубликованным видео сообщается, что герои видео учатся в одной школе.
В пресс-службе прокуратуры Тульской области Myslo сообщили, что прокуратура Суворовского района по факту избиения несовершеннолетней девочки незамедлительно организовал проверку.
Установлено, что все участницы инцидента обучались в одной школе в 8-9 классах.
«В деятельности администрации образовательной организации выявлены упущения по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Установлено, что в нарушение требований Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» образовательной организацией не приняты своевременные меры по выявлению конфликтной ситуации, оказанию содействия в ее предотвращении и разрешении в процессе учебно-воспитательной деятельности, что привело к негативным последствиям, связанным с избиением несовершеннолетней учащейся», – сообщает прокуратура.
По результатам проверки директору образовательного учреждения внесено представление об устранении нарушений законодательства об образовании и системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В настоящее время по данному факту сотрудниками МО МВД России «Суворовский» проводится доследственная проверка в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о привлечении виновных лиц к предусмотренной законом ответственности.
Ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле прокуратуры района, прокуратуры области.
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