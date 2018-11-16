В Суворове школьницы избили сверстницу и сняли всё на видео

Накануне в группе ВКонтакте «Плохие новости» было опубликовано видео, на котором запечатлены кадры избиения девочки-подростка двумя другими девушками. Жертву вывели в лес, посадили на землю и по очереди принялись наносить удары. В экзекуции принимали участие как минимум четыре человека: трое из них били девочку, четвертый участник снимал все на видео.

Жестокость поражает: девочки ругаются отборным матом и наносят жертве удары ногами и руками по лицу, голове и телу. То, что все это снимается на видео, их, видимо, забавляет – после избиения они улыбаются и даже смеются на камеру.

По этическим соображениям Myslo не публикует видео.

Причина конфликта банальна: «что-то говорила за спиной». В обсуждении под опубликованным видео сообщается, что герои видео учатся в одной школе.

В пресс-службе прокуратуры Тульской области Myslo сообщили, что прокуратура Суворовского района по факту избиения несовершеннолетней девочки незамедлительно организовал проверку.