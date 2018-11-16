новости
новости
Регистрация
В Кимовске ВАЗ протаранил памятник: водитель погиб на месте
Фото из группы ВКонтакте "ЧП Новомосковск".

В Кимовске ВАЗ протаранил памятник: водитель погиб на месте

Обстоятельства происшествия выясняются.

Сегодня, 16 ноября, около 12 часов дня в Кимовске на улице Парковой произошло серьезное ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ протаранил памятник с зенитным орудием.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что 27-летний водитель скончался на месте происшествия. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:25 +3
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская областьКимовск
Прочее
погиб водитель

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на Красноармейском проспекте обустраивают дополнительную ливневку
В Туле на Красноармейском проспекте обустраивают дополнительную ливневку
В Суворове школьницы избили сверстницу и сняли всё на видео
В Суворове школьницы избили сверстницу и сняли всё на видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.