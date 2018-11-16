В Кимовске ВАЗ протаранил памятник: водитель погиб на месте

Фото из группы ВКонтакте "ЧП Новомосковск".

Сегодня, 16 ноября, около 12 часов дня в Кимовске на улице Парковой произошло серьезное ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ протаранил памятник с зенитным орудием.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что 27-летний водитель скончался на месте происшествия. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.