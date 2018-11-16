новости
новости
Регистрация
В Туле на Красноармейском проспекте обустраивают дополнительную ливневку
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле на Красноармейском проспекте обустраивают дополнительную ливневку

Такие меры позволят избежать подтопления проспекта во время обильных осадков.

В Туле на пересечениях Красноармейского проспекта с улицами Лейтейзена и Фрунзе обустраивают дополнительные дождеприемные колодцы. На каждом перекрестке устанавливается еще по три таких колодца вдобавок к уже существующим.

Дополнительные шесть колодцев соединят при помощи трубы диаметром 300 мм с общей канализационной трубой диаметром 800 мм.

Заместитель главы администрации Тулы — начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин:

Алексей Крыгин

– В ходе обследования были выявлены порядка 12 мест на городских улицах, где во время обильных осадков происходит подтопление территорий. Ливневая канализация там работает исправно, но все равно не справляется с тем потоком воды, который образуется в результате сильных дождей. Поэтому принят ряд мер, чтобы подобного в будущем избежать.

В этом году уже заключен контракт на 1,5 млн рублей на работы по дополнительному обустройству ливневой канализации.

В основном это работы, не требующие серьезных финансовых затрат. Как в проезде Марины Расковой — там лотковая канализация. Ее прочистили, установили дополнительную систему водоотведения.

Также были необходимы локальные работы по обустройству ливневой канализации на пересечение улиц Курковой и Литейной. Там во время обильных дождей наблюдалось подтопление частных домов. Было принято решение о проведение работ на сумму 400 тысяч рублей.

По словам Алексея Крыгина, в городе есть вопросы по ливневой канализации, которые требуют более серьезных финансовых вложений. Они будут решены в следующем году.

Например, на пересечении улиц Коминтерна и Ленина. В случае обильных осадков там застаивается вода. Для решения этого вопроса потребуется 10 миллионов рублей.

 

Проблема с ливневкой на Красноармейском проспекте существует давно. Практически каждый раз после сильных дождей этот участок серьезно затапливает. В народе это место в дождь называют «тульским морем».

Вот, например, потоп от 21 июля 2018 года:

Галерея
Потоп на Красноармейском, Фото: 1
Потоп на Красноармейском, Фото: 2
Потоп на Красноармейском, Фото: 3
Потоп на Красноармейском, Фото: 4
Потоп на Красноармейском, Фото: 5
Потоп на Красноармейском, Фото: 6
Потоп на Красноармейском, Фото: 7
Потоп на Красноармейском, Фото: 8
Потоп на Красноармейском, Фото: 9
Потоп на Красноармейском, Фото: 10
Потоп на Красноармейском, Фото: 11
Потоп на Красноармейском, Фото: 12
показать все фотографии
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:55 +5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
потопливневкаобустройство ливневки

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Почта Банк поможет тулякам приобрести умные гаджеты в салонах связи «Ростелекома»
Почта Банк поможет тулякам приобрести умные гаджеты в салонах связи «Ростелекома»
В Кимовске ВАЗ протаранил памятник: водитель погиб на месте
В Кимовске ВАЗ протаранил памятник: водитель погиб на месте
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.