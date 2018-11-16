В Туле на Красноармейском проспекте обустраивают дополнительную ливневку

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Такие меры позволят избежать подтопления проспекта во время обильных осадков.

В Туле на пересечениях Красноармейского проспекта с улицами Лейтейзена и Фрунзе обустраивают дополнительные дождеприемные колодцы. На каждом перекрестке устанавливается еще по три таких колодца вдобавок к уже существующим.

Дополнительные шесть колодцев соединят при помощи трубы диаметром 300 мм с общей канализационной трубой диаметром 800 мм.

Заместитель главы администрации Тулы — начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин:

Алексей Крыгин – В ходе обследования были выявлены порядка 12 мест на городских улицах, где во время обильных осадков происходит подтопление территорий. Ливневая канализация там работает исправно, но все равно не справляется с тем потоком воды, который образуется в результате сильных дождей. Поэтому принят ряд мер, чтобы подобного в будущем избежать.

В этом году уже заключен контракт на 1,5 млн рублей на работы по дополнительному обустройству ливневой канализации.

В основном это работы, не требующие серьезных финансовых затрат. Как в проезде Марины Расковой — там лотковая канализация. Ее прочистили, установили дополнительную систему водоотведения.

Также были необходимы локальные работы по обустройству ливневой канализации на пересечение улиц Курковой и Литейной. Там во время обильных дождей наблюдалось подтопление частных домов. Было принято решение о проведение работ на сумму 400 тысяч рублей.

По словам Алексея Крыгина, в городе есть вопросы по ливневой канализации, которые требуют более серьезных финансовых вложений. Они будут решены в следующем году.

Например, на пересечении улиц Коминтерна и Ленина. В случае обильных осадков там застаивается вода. Для решения этого вопроса потребуется 10 миллионов рублей.

Проблема с ливневкой на Красноармейском проспекте существует давно. Практически каждый раз после сильных дождей этот участок серьезно затапливает. В народе это место в дождь называют «тульским морем».

Вот, например, потоп от 21 июля 2018 года: