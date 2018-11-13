За долги по зарплате возбуждено очередное уголовное дело на руководство тульского ЗАО «Этон-Энергетик»

Фото Дмитрия Дзюбина.
Прокуратура Зареченского района Тулы по обращениям работников провела проверку соблюдения трудового законодательства в части оплаты труда в ЗАО «Этон-Энергетик».
Установлено, что с ноября 2016 года по март 2018 года руководитель ЗАО «Этон-Энергетик» не выплатил заработную плату более чем за два месяца шести работникам на сумму от 50 до 126 тыс. рублей, а также другим работникам предприятия.
Пресс-служба прокуратуры Тульской области подчеркивает, что директор предприятия не выплатил сотрудникам зарплату «из корыстной и иной личной заинтересованности».
Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы, где 9 ноября было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев) УК РФ.
Ход и результаты расследования прокуратура района и прокуратура области взяли на контроль.
В пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области сообщили, что в рамках расследования уголовного дела проводится бухгалтерская экспертиза с целью установления суммы задолженности по заработной плате перед работниками предприятия, производится допрос потерпевших, изъята и исследуется документация, проводятся иные следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее прокуратура Зареченского района Тулы в защиту трудовых прав работников предприятия направляла в суд 170 исковых заявлений о взыскании 6,8 млн рублей. Требования ведомства судом удовлетворены. Исполнение решений суда прокуратурой контролируется.
Напомним, в июле 2018 года мировой суд судебного участка № 54 Зареченского района Тулы вынес обвинительный приговор гендиректору
ЗАО «Этон-Энергетик» 62-летнему Артему Васильеву по ст. 315 УК РФ — злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступивших в законную силу решений судов. Васильев не исполнил 42 решения суда по искам прокурора о взыскании задолженности по заработной плате. На 8 августа 2017 года долг составлял 2 947 276, 82 рублей, на 31 декабря — 1 268 493, 53 рубля. За это Васильев был оштрафован на 618 320 рублей. Также мужчина не имеет права три года занимать должность, связанную с административно-хозяйственной либо организационно-распорядительной деятельностью.
Михаил Кременецкий, главный бухгалтер ООО «Этон-Энергетик».
- Финансовые проблемы у предприятия возникли в 2013 году. Всё произошло из-за того, что с нами перестал сотрудничать «Газпром». Наш рост был связан именно с этой компанией. Когда мы только начали с ней работать в 2008 году, появились заказы, увеличились объемы. Сейчас у нас, конечно, есть крупные контракты, но этого недостаточно. Мы пытаемся сохранить рабочий коллектив — не планируем никого сокращать.
В июле 2017 года долг перед работниками составлял 11 млн рублей.