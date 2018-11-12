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16-летний туляк ограбил девушку в подъезде

16-летний туляк ограбил девушку в подъезде

Грабитель избил жертву и отобрал у нее мобильный телефон.

В Туле полицейские установили подозреваемого в грабеже. По предварительным данным, 10 ноября в подъезде одного из домов на ул. Майской на 22-летнюю девушку напал злоумышленник. Он нанес жертве несколько ударов, отобрал мобильный телефон и скрылся.

По подозрению в совершении преступления задержан 16-летний местный житель. Как стало известно Myslo, парень был ранее судим по статье «Кража».

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что у подозреваемого обнаружено и изъято похищенное, он признался в содеянном.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области отметили, что в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:04 +4
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