Машина 9 лет пролежала на дне реки: пропавших искали через программу «Жди меня»

Их искали по всей стране, а они покоились в паре метров от берега...

Неподалеку от деревни Костомаровка Воловского района на прошлой неделе со дна Красивой Мечи подняли автомобиль с телами мужчины и женщины.

Местные жители вспомнили, что 9 лет назад к ним уже приезжали следователи – искали мужчину и женщину из Московской области. Но тогда поиски не увенчались успехом.

Напомним, 49-летняя женщина и 54-летний мужчина внезапно исчезли в августе 2009 года. Было даже возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек. Реку обследовали водолазы, но почему-то ничего не нашли.

В магазинах, на почте, в больнице и сельсовете развешивали фото пропавших, но мужчина и женщина как сквозь землю провалились.

Не теряя надежды, дочь пропавшей женщины Ольга Шевлякова в начале 2011 года обратилась на программу «Жди меня»:

«Утром 6 августа 2009 года моя мама Ирина Васильевна Шевлякова (1960 года рождения) с другом семьи Александром Николаевичем Соколовым (1955 года рождения) выехали на машине «Шевроле Нива» золотистого цвета из подмосковных Люберец, где мы проживаем, предположительно по трассе «Дон» в Верховский район Орловской области к ее маме. Часов в 11 утра того же дня маме звонила ее подруга, и в разговоре мама сообщила, что они находятся в Тульской области и собираются сделать остановку, чтобы передохнуть. Вечером мобильный телефон мамы уже был вне зоны доступа. Мобильный Александра Николаевича также не отвечал. Спустя две недели брат выехал на поиски, и близ деревни Костомаровка было найдено место остановки мамы и Александра Николаевича.

На берегу лежала сумка с мамиными вещами, но ни машины, ни их самих там не было.

Вызвали милицию, всё зафиксировали, опросили местных жителей. Они подтвердили, что видели машину, видели пропавших, сказали, что они не первый раз приезжали отдыхать на это место, но более точной информации никто не дал. Результата поиска милиции нет…» – рассказала на программе Ольга Шевлякова.

Найти автомобиль с двумя телами удалось только в начале ноября 2018 года.

Результаты экспертизы ДНК пока не готовы. Также назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти.

По уточненной информации Myslo, в момент погружения «Нивы» в воду ключ зажигания находился в замке, а коробка передач стояла на первой скорости, ручник за эти годы сгнил. Скатилась ли машина в водоем случайно или кто-то ее столкнул, предстоит выяснить в ходе расследования.