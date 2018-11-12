Три члена тульской ОПГ осуждены за организацию подпольных игровых клубов

В Тульской области вынесен приговор двум мужчинам 42 и 24 лет и 28-летней женщине, обвиняемым в незаконной организации и проведении азартных игр (п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ).

С 1 февраля 2016 года по 26 июля 2017 года обвиняемые незаконно организовали подпольный игровой клуб в Зареченском районе Тулы. По версии следствия, с незаконных игр они получили доход в сумме не менее 213 300 рублей. Это то, что удалось доказать.

А с 1 ноября 2016 года по 26 июля 2017 года два таких же незаконных заведения работали в Алексине. Эти клубы принесли доход в сумме не менее 20 000 рублей.

Азартные игры устраивались с помощью игрового оборудования, персональных компьютеров и иного компьютерного оборудования вне игорной зоны, объединенного с помощью локальной сети и интернета, а также посредством использования средств связи.

В ходе предварительного расследования был наложен арест на изъятые денежные средства и имущество обвиняемых.

Суд приговорил 42-летнего обвиняемого к 3,5 годам исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей, 24-летнего мужчину – к 3 годам исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей, 28-летнюю женщину – к штрафу в 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.