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Три члена тульской ОПГ осуждены за организацию подпольных игровых клубов

Три члена тульской ОПГ осуждены за организацию подпольных игровых клубов

Подпольные клубы злоумышленники держали в Туле и Алексине.

В Тульской области вынесен приговор двум мужчинам 42 и 24 лет и 28-летней женщине, обвиняемым в незаконной организации и проведении азартных игр (п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ).
 
С 1 февраля 2016 года по 26 июля 2017 года обвиняемые незаконно организовали подпольный игровой клуб в Зареченском районе Тулы. По версии следствия, с незаконных игр они получили доход в сумме не менее 213 300 рублей. Это то, что удалось доказать.
 
А с 1 ноября 2016 года по 26 июля 2017 года два таких же незаконных заведения работали в Алексине. Эти клубы принесли доход в сумме не менее 20 000 рублей. 
 
Азартные игры устраивались с помощью игрового оборудования, персональных компьютеров и иного компьютерного оборудования вне игорной зоны, объединенного с помощью локальной сети и интернета, а также посредством использования средств связи.
 
В ходе предварительного расследования был наложен арест на изъятые денежные средства и имущество обвиняемых.
 
Суд приговорил 42-летнего обвиняемого к 3,5 годам исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей, 24-летнего мужчину – к 3 годам исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей, 28-летнюю женщину – к штрафу в 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:57 +1
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